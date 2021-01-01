«نفق الحب» تم حفره في غرفة النوم.. زوج يكتشف خيانة زوجته تحت السرير

علاقات و مجتمع

ربما الصدفة قد تقودك لحظ سعيد، أويمكن لصدمة قوية أشبه بالصاعقة، ففي المكسيك، أمسك أحد الرجال برجل آخر يحاول حفر نفق سري، أشبه بتلك الأنفاق السرية التي تشتهر بها البلاد، والتي يتم استخدامها من قِبل العصابات لتهريب المخدرات، ليكتشف الرجل أن الرجل الذي أمسك به هو عشيق زوجته ويقوم بحفر الأنفاق للوصول إليها.

علاقة غير شرعية، شهدها حي تيخوانا في المدينة، بين شاب يُدعى أنطونيو، وهوعامل بناء من فيلاز ديل برادو، وامرأة متزوجة، تُدعى باميلا، وخلال محاولاته للوصول إليها دون أن يراه آحد، قرر حفر نفق تحت الأرض يمتد على طول الطريق من منزله إلى منزل عشيقته مباشرة.

وبحسب ما ذكره موقع «odditycentral» إستخدم «أنطونيو» خبرته في البناء لحفر نفق ضيق، ومتين يمر من خلال عدة شوارع يبدأ من منزله وينتهي في منزل عشيقته، ليتمكن من الوصول إليها سرًا كلما غادر زوجها «خورخي» للعمل.

وبالرغم من نجاح الخطة، إلا أن الصدفة قادت الزوج لكشف خيانة زوجته، بعدما عاد مُبكرًا من العمل، ليكتشف خيانة زوجته وعشيقها، لكنه لم يستطع الإمساك به، بعدما قرر العشيق الهروب من النفق الذي يمتد أسفل السرير.

وبحث الزوج بشكل متواصل عن عشيق زوجته، حتى وجد بالصدفة النفق أسفل السرير، ليمسك به، ويتشابكا بالأيدي، حتى قررت الزوجة إبلاغ الشرطة لإنهاء التشابك.

وفور مجيء الشرطة، إعترف العشيق بخيانته، وكان تم تسريب أخبار وصور «نفق الحب» عبر وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية الأسبوع الماضي، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع.