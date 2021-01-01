إقترب من 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة الفنانة أنغام بحفلها الأخير

لايف ستايل

تألقت الفنانة المصرية أنغام، في أخر حفلاتها في الشارقة بالإمارات، في إطار الاحتفال بنهاية العام، واستقبال عام 2021، بقستان مميز من توقيع المصمم اللبناني العالمي، زهير مراد، ضمن مجموعته Resort 2020.

وجاء الفستان لامع، بدرجات الجولد والأسود، تميز بكونه بأكمام طويلة، وفتحة V من جهة الصور، مع فتحة هوليود الشهيرة التي عدلتها الفنانة وجعلتها أقل عمقًا.

ووصل سعر الفستان إلى 6150 دولاراً، ما يعادل 97.500 جنيه مصري.

آخر أخبار الفنانة أنغام

وكانت الفنانة أنغام، أثير حولها العديد من الشائعات حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بسبب مخالطتها لمديرة أعمالها راندا رياض، زوجة الفنان الشاب محمد الشرنوبي، خاصة بعدما تأكد إصابة الزوجين بالفيروس المتفشي.

إلا أن خرجت الفنانة مؤكدة إنها بخير ولم تُصاب بالفيروس التاجي.

وكانت الفنانة ظهرت مؤخرًا خلال حساباتها الرسمية، وهي تحتفل بعيد ميلاد نجلها «عبدالرحمن»، حيث نشرت صورتينله، مُعلقة: «نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبدالرحمن عقبال ميت سنة يا روحي».

عودة طليق أنغام لزوجته الأولى

وكان طليق الفنانة، الموزع أحمد إبراهيم، فاجأ متابعيه بعودته لزوجته الأولى ياسمين عيسى، خلال الاحتفالات بقدوم العام الجديد، ونشر «إبراهيم» الصورة مُعلقًا: «سنة 2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي، بِسۡمِ ٱللَّهِ توكلت على ٱللَّهِ، وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح».

ولم ترد الفنانة مكتفية بمشاركة بعض مقاطع الفيديوهات والصور حول حفلتها الأخيرة.