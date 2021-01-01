إحباط زواج طفلة بقنا قبل زفافها بأسبوع بعد استغاثة والدها بنجدة الطفل

أخبار من الوطن نيوز

أحبطت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا، واقعة زواج مبكر لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك قبل زفافها بأسبوع من شاب قريبها، بإحدى قرى نقادة، وذلك بعدما بلغ والد الطفلة بالحالة عن طريق خط نجدة الطفل.

وأوضح مكتب حماية الطفل بقنا، أن خط نجدة الطفل تلقى بلاغا من والد الطفلة بقيام مطلقته ووالدها «جد الطفلة» بالتجهيز والإعداد لعرس نجلته البالغة من العمر 15 عامًا، من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بمركز نقادة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان اللجنة الفرعية في نقادة، قامت النجدة بإيقاف الزواج بعد ورود إشارة من خط النجدة، وأخذ التعهدات اللازمة على جد الطفلة ووالدتها، بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني، مؤكدًا أن مكتب حماية الطفل بقنا سيتابع الأسرة باستمرار حتى وصول الطفلة للسن القانوني للزواج.

وقال مصدر مسؤول في مكتب حماية الطفل، إن المواطنين في محافظة قنا بدأوا يتفاعلون مع خط نجدة الطفل في مثل هذه القضايا لحماية الأطفال من الزواج المبكر وحالات ختان الإناث وعمليات استغلال الأطفال وخاصة في الفترة الأخيرة.

وتابع بأن لجان حماية الطفل خلال العام الماضي تمكنت من إحباط أكثر من 15 حالة زواج مبكر، من بينها 3 حالات في فرشوط، وأن هذه الحالات طغت عليها العادات والتقاليد بين تلك الأسر، وغالبيتها زواج أقارب، موضحا أن جميعها تم إحباطها، إما بالتحدث مع الأسرتين وتقبل الأمر أو عن طريق النيابة العامة.

وأشار إلى أن لجان الحماية في مجلس المدن تمكنت أيضا من منع عشرات حالات ختان الإناث في عيادات الأطباء وتحويلها للنيابة العامة، فضلا عن مساعدة عشرات الأسر في تمكنهم من الحصول على مساعدات «تكافل وكرامة».

وطالب المصدر المواطنين في حالة عدم قدرتهم على حل مشاكلهم عن طريق الاتصال 16000 خط نجدة الطفل، والإبلاغ عن كل المشكلات الخاصة بالأطفال التي يجرمها قانون الطفل.