مش زينة عاشور بس.. دينا الشربيني تلحق بـ عمرو دياب في دبي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة، سلمى أبو ضيف، بصورة جديدة لها خلال الاحتفالات برأس العام الجديد 2021، داخل دبي.

وظهرت الفنانة الشابة، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصحبة الفنانة دينا الشربيني التي تتواجد أيضًا في دبي.

وتألقت سلمى بهاف ستوميك اسود، مع جيب قصيرة، بينما ظهرت الفنانة دينا الشربيني بفستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر مختلفة ومكياج هادئ.

ويأتي تواجد الفنانة دينا الشربيني، عقب ظهور الهضبة عمرو دياب خلال الساعات الماضية بدبي، برفقة زوجته الثانية زينة عاشور، وأولاده في حفل أثار العديد من التساؤلات حول عودتهما مُجددًا.

وكان نشر الهضبة صورة له عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

لتعود زينة عاشور عبر خصية القصص المصورة «استوري» تنشر صورة لبرج الخليفة خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021.

كما ظهر ابنائهما كنزي، وعبدالله، وجنا، برفقة أصدقائهما، الأمر الذي اعتبره البعض بإنه بمثثابة عودة الأسرة من جديد.

انفصال دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب

وكانت أكدت مصادر خاصة لـ «هن» خلال الفترة الماضية إنفصال الفنان عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني عقب علاقة حب ورومانسية كللها العديد من الظهور بل وتبادل الأحاديث عن بعضهما البعض، ليتفاجئ المتابعين بأمر إنفصالهم، الذي أكدت بعض المصادر إن هناك من يحاول الصُلح بينهما.

وخلال ارتباط الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، التي استمرت لأكثر من عامين، باتت العديد من الأسئلة تُطرح حول علاقته بزوجته زينة عاشور، ومدى استمراريتها من عدمها، وبحسب مصادر لـ«et بالعربي»، أكدت أن الثنائي حينها منفصلان لكن لم يعلنا طلاقهما.