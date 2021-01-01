الذهان.. تأثير جديد لـ"كورونا" حتى بعد التعافي من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة New York Times ، عن تعرض الأفراد المصابين بفيروس كورونا إلى مشاكل نفسية وعقلية، حتى بعد تعافيهم من إصابتهم، حيث أشار إلى أنهم قد يعانون من أعراض ذهنية شديدة حتى بعد التعافي من العدوى، كما زعم التقرير أن العديد من المرضى، بمن فيهم أولئك الذين تم إدخالهم المستشفى أبلغوا عن تعرضهم لأعراض ذهنية شديدة.

ماذا يعني ظهور أعراض ذهنية؟

الذهان هو حالة طبية يعاني فيها الفرد من ضعف علاقته بالواقع، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطرابات عقلية يمكن أن تؤدي إلى الهلوسة والأوهام، قد يطور الشخص المصاب بالذهان أفكارًا تتعارض مع الواقع وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها عوامل خطر عالية.

الأعراض الذهنية المرتبطة بفيروس كورونا

وفقًا للدكتور حسام جويلي، الذي يعمل في مستشفى ساوث أوكس، قال إن أربعة مرضى على الأقل ليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العقلية كانوا يعانون من اضطراب ذهاني، لافتًا إلى أن إحدى الحالات كانت امرأة ادعت أنها شاهدت صورًا لقتل أطفالها، معبرًا عن استغرابه الشديد لتلك العلامات التي وصفها بالمفاجئة لأن المرأة قد تعافت بالفعل من العدوى.

كما أبلغ الطبيب أيضًا عن حادثة حاولت فيها إحدى مرضاه دفع أطفالها عبر نافذة السيارة في مطعم خوفًا من اختطافهم، كما سجلت حادثة أخرى شخصًا يهذي بسبب محاولة ابن عمه قتله، جعله هذا يخنق ابن عمه من أجل حماية نفسه.

وقد أثارت هذه الحوادث مصدر قلق كبير، حيث لوحظت الأعراض ولوحظت لدى المرضى الذين تعافوا بالفعل من العدوى.

الصحة النفسية في ظل الجائحة

منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، أصبحت الصحة النفسية مصدر قلق بالغ، فأولى مسؤولي وسلطات الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا لمشاكل القلق والتوتر المتزايدة التي نشأت خلال فترة الأزمة هذه، ومع ذلك فقد تم الإبلاغ لأول مرة عن مثل هذه الأعراض المتعلقة بالاضطرابات النفسية.