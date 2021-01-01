تجنبا للعدوى.. كيف تحافظين على صحة طفلك الرضيع من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعيش الأم المرضعة حالة من الخوف على رضيعها في ظل جائحة فيروس كورونا، خاصة وإن كانت حاملة للفيروس أو مشتبه بإصابتها، من انتقال العدوى له، لاضطرارها التعامل معه طوال الوقت، فبحسب الأبحاث يعتبر الأطفال دون عُمْر السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة بفيروس كورونا في حال العدوى مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم نضج مناعتهم بشكل كامل، ولأن شعبهم الهوائية أصغر مما يجعلهم أكثر عرضة للمشاكل التنفسية في حال العدوى بفيروسات الجهاز التنفسي.

وحول هذا الشأن قدم موقع "onlymyhealth" مجموعة من النصائح للأمهات المرضعات لرعاية أطفالهن حديثي الولادة خلال جائحة كورونا، خاصة في حال حملها الفيروس أو الاشتباه بإصابتها.

الرضاعة الطبيعية

لا يمكن إنكار أن الرضاعة الطبيعية توفر مزايا صحية كبيرة لحديثي الولادة والرضع، كما تعمل على تحسين الكفاءة المناعية عند الأطفال حديثي الولادة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض رئيسية أخرى وتعفن الدم.

لكن من المهم التأكيد على الاحتياطات الصارمة بنظافة اليدين وارتداء قناع ثلاثي الطبقات من قبل الأم، وأن تحرص على الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان لأنها تساعد في بناء مناعة الطفل ومقاومته للعدوى، وإذا كانت الأم ترضع طفلها أو تستخرج الحليب من يديها، فعليها غسل يديها قبل لمس أي زجاجة.

إقامة المولود مع الأم

الاتصال المبكر والوثيق بين الأم والمولود له العديد من الفوائد الراسخة، فيُطلق على رعاية الأطفال حديثي الولادة المبتسرين الأصحاء أثناء وجودهم في المستشفى "الإقامة في الغرفة"، وتشير الأدلة الحالية إلى أن خطر إصابة حديثي الولادة بفيروس SARS-COV-2 من الأم منخفض، إذا كانت الأم تضمن نظافة اليدين، وترتدي قناع وجه، ويكون الطفل على بعد 6 أقدام على الأقل عندما لا يرضع.

التباعد الاجتماعي

إنه أفضل طريقة لحماية الطفل من COVID-19 إذا كنت متحمسًا لإظهار طفلك للجميع، فبإمكانك استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل Skype أو WhatsApp video call أو Facebook video call أو FaceTime أو Zoom دعي الأشخاص الموجودين بالفعل في منزلك يلمسون طفلك فقط

تجنب اصطحابه للخارج

بعد غسل اليدين أو تنظيفهما بشكل صحيح، تجنب اصطحاب الطفل للخارج حتى لا يتعرض للفيروس بأي شكل من الأشكال، تسوق البقالة أو أشياء أخرى عبر الإنترنت.

استخدام قناع بدلاً من درع الأطفال البلاستيكي

في رعاية الأطفال حديثي الولادة أثناء COVID-19، يجب على الأمهات ارتداء قناع للوجه، ولكن لا ينصح باستخدام درع الأطفال البلاستيكي، فلا ينبغي وضع القناع على حديثي الولادة، وقد يكون الانفصال ضروريًا للأمهات اللاتي يعانين من المرض لدرجة تمنعهن من رعاية مولودهن الجديد، أيضًا قد يكون الفصل مطلوبًا عند الولدان المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض وخيم - على سبيل المثال، الخدج والرضع منخفضي وزن الولادة وما إلى ذلك.

النظافة الجيدة

غط فمك وأنفك عند السعال أو العطس، وتأكدي دائمًا من أن أي شخص يدخل منزلك يعقم نفسه بشكل صحيح وأن يرتدي قناعًا في جميع الأوقات.