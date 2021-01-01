هتمناله الخير.. أول رد فعل من أنغام على عودة طليقها لزوجته الأولى

علاقات و مجتمع

فاجأ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام، متابعيه خلال الساعات الماضية، بصورة تجمعه بزوجته الأولى ياسمين عيسى، وأولاده خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

ونشر «إبراهيم» الصورة التي تجمعه بأسرته، مُعلنًا عودته لزوجته الأولى بعد انفصاله عن الفنانة أنغام، مُعلقًا: «سنة 2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي، بِسۡمِ ٱللَّهِ توكلت على ٱللَّهِ، وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح».

وعلى الفور بدأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصورة، معلقين عليها، حتى أحيا البعض قصة زواجه بالفنانة أنغام، وانفصالهما بشكل مفاجئ بعد ظهورهم المتكرر بشكل رومانسي في كافة المناسبات.

رد فعل أنغام على عودة طليقها لزوجته الأولى

ومن جانبها، إكتفت الفنانة الكبيرة أنغام، بمشاركة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة لقطات مصورة، ومقاطع فيديو، من خلال حفلها الأخير في الشارقة بالإمارات.

وكان أبرز الفيديوهات أغنيتها الشهيرة «هتمناله الخير»، التي شاركت منها مقطعين مختلفين.

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام

وخلال الأشهر الماضية، إنفصل الثنائي، دون إبداء أسباب، وإكتفت الفنانة أنغام بالصمت، بينما قرر الأخير مدحها في منشور عبر حسابه الشخصي على الإنستجرام، حيث شارك بصورة تجمعهما، قائلًا:

«الست دي أنا بحبها، والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا، وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا، وجهتوا اتهامات ليا وافتراء بالسعي للشهرة، كما لو كنت مبتدئ، واتهام لها بخراب بيتي زورا، النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها».

وتابع الموزع في منشوره:«أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم، وكنت وما زلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاحا ساحقا في العمل، كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة، بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عاما مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر».