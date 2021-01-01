مشاهد من احتفال الهضبة وزينة عاشور برأس السنة في دبي: ملابس جريئة وعرض زواج

علاقات و مجتمع

بمدينة دبي حيث أقيمت احتفالات العام الجديد 2021، والتي في الوقت ذاته شهدت إحتفال الفنان عمرو دياب برفقة أولاده وزوجته زينة عاشور، في حفل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات حول عودة علاقتهما مرة أخرى من جديد.

وجاءت إثارة التساؤلات حول عودة العلاقة بين الفنان عمرو دياب وزوجته زينة عاشور، بعد الأنباء التي تم تداولها عن انفصال الهضبة ودينا الشربيني، والتي اختفت عن أنظار السوشيال ميديا لفترة.

ويرصد «هن» مشاهد من احتفال أسرة الهضبة عمرو دياب بالعام الجديد:

عمرو دياب

عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، هنأ الهضبة جمهوره بالعام الجديد، إذ ظهر على متن إحدى البواخر، معلقًا عليها: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

وتفاعل معه متابعوه في التعليقات على الصور: «ختامها مسك يا هضبة»، «كل سنة وأنت طيب يا هضبة»، «أنت قلبي يا هضبة.. وأنت طيب دايمًا وبخير».

زينة عاشور

أما زينة عاشور، اكتفت بنشر صور احتفالها بالعام الجديد، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صور إضاءة برج الخليفة بالأنوار المزينة بالعام الجديد 2021، دون أن تظهر بوجهها في الصور.

جنا عمرو دياب

كما تواجدت جنا عمرو دياب، مع أسرتها وأصدقائها للاحتفال بالعام جديد، وظهرت بالملابس الجريئة كعادتها، ويبدوا من الصور أنها في المكان ذاته مع الهضبة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور والفيديوهات، التي جاء بعضها تتضمن عروض زواج: «أفتقدك سنة سعيدة.. والسنة الجاية تكوني في بيتي»، بينما جاء تعليق متابع آخر: «مش قولنا نلبس مقفول عشان بغير عليكي»، وعلق آخر: «أنتي ملكة جمال مصر».

كنزي وعبدالله عمرو دياب

كما نشرت أيضًا شقيقتها «كنزي» التي ظهرت بملابس جريئة، إذ ارتدت فستان قصير مفتوح من منطقة الصدر، وشقيقها «عبدالله» صور من الإحتفال وسط أصدقائهما، وهما يستمعان للأغاني ويرقصان سويًا، وذلك عبر حساباتهما على تطبيق «إنستجرام».

راغب علامة مع الهضبة

كما نشر اليوم كلًا من الهضبة عمرو دياب والفنان راغب علامة، صور لهما في أول ظهور لهما في العام الجديد 2021، وأظهرت الصور صداقتهما، إذ علق الهضبة على الصورة قائلًا: «دائمًا ما أكون سعيدا حينما أقابلك».

علاقة عمرو دياب وزينة عاشور

وأثناء ارتباط الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، طرحت العديد من الأسئلة حول إذا انفصل الهضبة عن زوجته زينة عاشور، رسميًا أم لا، وبحسب مصادر لـ«et بالعربي»، الذي أكد حينها أن عمرو دياب وزينة مازالا منفصلان والمعلن رسميًا حتى الآن هو الانفصال، ولكن لم يتم الطلاق بشكل رسمي.