تعرف على كيفية التحدث مع الأبناء عن كورونا بطريقة غير مؤذية (فيديو)

أخبار من الوطن نيوز

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لشرح تفصيلي حول كيفية التحدث مع الأبناء عن فيروس كورونا، دون أن يسبب ذلك أي أنواع من الأذى النفسي لهم.

وأوضحت الوزارة، أن كثرة الحديث والأخبار حول فيروس كورونا المستجد قد يؤثر علي الحالة النفسية للأطفال، مما يسبب لهم حالة من القلق وقلة النوم أو البكاء المتكرر أو العنف دون سبب، ونقص الانتباه وضعف التركيز وسهولة التشتت.

وجاءت نصائح وزارة الصحة كالتالي:

- اسألهم وجاوب عليهم بقدر فهم وعلمهم كيفية طريقة التأكد من أي معلومة من المواقع الرسمية.

- تأكد من استيعابهم للإجراءت الوقاية والحماية من الفيروس.

- تابعهم وطمنهم

- ابعدهم عن القلق المستمر

- استغل الفرصة في التقرب منهم وتعليمهم نظام صحي جديد