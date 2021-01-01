العالم يستقبل أول أيام 2021 بـ372 ألف مولود.. بينهم 9.455 بمصر

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يبدأ العالم أولى أيام العام الجديد 2021، وسط الاحتفالات والأمنيات، وفي الوقت ذاته وضعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» توقعاتها بولادة أكثر من 372 ألف طفل حول العالم، وذلك في اليوم الأول من العام الجديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته «اليونيسف» أن مواليد اليوم الأول من العام الجديد يبلغ نحو 371.504 أطفال، في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما نشرته «سبوتينك».

وشمل التقرير توقعات بأماكن المواليد، إذ أن منطقة «فيجي» بالمحيط الهادئ، ستشهد أول طفل في العام الجديد، بينما يكون آخر طفل في اليوم الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت أيضًا «اليونسيف» أن أكثر من نصف هذه الولادة تكون في 10 دول، وهي بحسب التقرير: الهند (59995) والصين (35615) ونيجيريا (21439) وباكستان (14161) وإندونيسيا (12336) وإثيوبيا (12006) والولايات المتحدة (10،312) ومصر (9،455) وبنجلاديش (9،236) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8،640).

ورصدت أيضًا المنظمة في توقعاتها أن عدد من يولدون في العام الجديد يبلغ نحو 140 مليون طفل في العالم، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع 84 عامًا.

وأشار تقرير المنظمة الدولية عن أسماء الأطفال الأكثر شيوعًا في بلدان مختارة في وقت قريب من إنشاء اليونيسف.

ففي أستراليا مثلا ذكور وإناث (جون، مارجريت)، وفي الصين (مينج، شولان)، وفي كرواتيا (إيفان، ماريجا) وفي الدنمارك (إريك، كريستين) وفي فرنسا (جان، ماري)، وفي ألمانيا (هانز، ريناتي) وفي روسيا (إيفان، ماريا) وفي إسبانيا (خوسيه، ماريا، كارمن) وفي المملكة المتحدة (جون، مارجريت) وفي الولايات المتحدة (جيمس، ماري).