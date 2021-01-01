حسب برجك.. كيف سيكون وضعك المالي في عام 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحمل بداية كل عام آمالًا وطموحات جديدة لكل شخص، أغلبها يتعلق بالوضع المادي، كما يرغب الكثير من الأشخاص محبين الفلك والأبراج متابعة البرج الخاص بهم ومعرفة حظوظهم وبخاصة المالية.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم "الخليج 365"، وفقا لموقع " timesofindia"، أهم علامات الأبراج التي ستكون غنية في عام 2021، والوضع المالي لكل برج.

برج الحمل

هؤلاء الأشخاص يعملون بجد للغاية وهذه السمة الخاصة بهم ستجلب لهم ثروات مالية جيدة، سيكون الشخص قادرًا على إرضاء نفسه ماليًا واقتصاديًا أيضًا، قد يتورطون في خلافات مع أشخاص آخرين من حيث الخلافات المالية، لكنهم بالتأكيد سيكونون قادرين على الفوز من بين آخرين.

برج الثور

سيواجه مواليد الثور صراعًا فيما يخص الشأن المادي، ولذا عليهم توخي الحذر الشديد عند اتخاذ القرار، خطوة واحدة خاطئة وقد يضطرون إلى مواجهة النزاعات وسوء الفهم اللانهائي، هناك فرص للحصول على وظيفة ناجحة، ولكن سيتعين عليهم العمل بذكاء من أجل الحفاظ على هذه الوظيفة.

الجوزاء

سيكون هؤلاء الأشخاص عازمين جدًا على كسب المال في العام الجديد، ستشهد أفكارهم وهدفهم نحو النجاح ارتفاعًا لأنهم سيميلون إلى اغتنام كل فرصة ستتاح لهم لجعل أنفسهم سليمين من الناحية المالية، سيكونون أيضًا من ذوي العقلية التجارية للغاية في عام 2021.

السرطان

قد يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبات في بداية العام حيث قد يضطرون إلى بذل الكثير من الجهد، لن يظهر الحظ إلى جانبهم إلا بعد مرور بضعة أشهر، وبحلول ذلك الوقت، سيشعرون بأنهم أخف بكثير وسيكونون قادرين على العمل على أشياءهم من منظور أفضل بكثير، مما يؤدي إلى النجاح.

الأسد

يجب أن يكونوا حذرين للغاية أثناء اتخاذ القرارات المالية لأنهم إذا اتخذوا خطوة واحدة خاطئة فقد تكون ضارة جدًا بمستقبلهم، ومع ذلك سيكون الأسد ناجحًا للغاية إذا اتخذوا القرار الصحيح، من شأنه أن يرفع من موقعهم في شركتهم أو أعمالهم.

العذراء

يجب عليهم توخي الحذر أثناء الاستثمار أو إنهاء أي صفقات مالية مع أشخاص آخرين لأنه قد تنشأ مشاكل كبيرة يمكن أن تهدد نجاحهم المالي، كما سيتعين عليهم أيضًا توخي الحذر الشديد أثناء التوقيع على أي مستندات لأنه قد تكون هناك فرص للخداع.

الميزان

قد يضطر الميزان للدفاع والقتال من أجل نفسه عندما يتعلق الأمر باكتساب الثروة والنجاح، ومع ذلك سيكون عام 2021 عامًا ناجحًا بالنسبة لهم حيث سيحصلون على الكثير من الفرص لكسب المال وأن يكونوا أثرياء ماليًا.

العقرب

سيكون عامًا صعبًا بالنسبة إلى برج العقرب لأن هناك مؤشرًا كبيرًا على عمليات الاحتيال والمصائب التي قد تأتي في طريقهم، سيتعين على برج العقرب توخي الحذر الشديد بشأن وضعه المالي وثروته، فإنهم بحاجة إلى الانتباه إلى مكان وكيفية إنفاق أموالهم.

القوس

سيحصل هؤلاء الأشخاص على الكثير من المزايا والفرص، فيما يتعلق بثرواتهم وتمويلهم، يجب عليهم العمل بذكاء في طريقهم إلى أعلى السلم الاجتماعي للاستفادة من هذه الفوائد، والتي ستكون سليمة من الناحية المالية، أيضًا لدى مواليد برج القوس فرصة كبيرة جدًا للثراء في عام 2021.

الجدي

من المرجح أن يطور برج الجدي حسًا تجاريًا يساعده في إدارة حساباته المالية، سيواجهون أيضًا العديد من العقبات ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة لهم لأنهم سيتغلبون بسرعة على العقبة ويكافحون لتحقيق أرباحهم في أي عمل تجاري.

الدلو

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص مستقرين للغاية أثناء العمل، فأمامهم عام تقدمي للغاية، حيث سيواجهون فرصًا ممتازة ستحدد موقفهم وموقعهم بين الآخرين.

الحوت

سيتعين عليهم التضحية بشكل كبير وتقديم الكثير من الجهود ليكونوا أثرياء ماليًا، قد تنفق عن غير قصد الكثير من المال الذي عملت بجد لتوفيره، مما يؤدي في النهاية إلى الديون في نهاية العام، لذلك يجب على الحوت أن يكونوا حذرين للغاية بشأن إنفاق أموالهم بحكمة.