هل تعاني من الحساسية؟.. بشرى سارة بشأن تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ظهرت تقارير عن ردود الفعل التحسسية المحتملة للقاحات كورونا التي أنتجها شركتا فايزر Pfizer-BioNTech وموديرنا Moderna ، وكلاهما تمت الموافقة عليهما مؤخرًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الولايات المتحدة، حيث إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أثارت قلق الجمهور.

للتحقق من ذلك قام فريق من الخبراء بقيادة أخصائيي الحساسية في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) بفحص جميع المعلومات ذات الصلة لتقديم الطمأنينة بأنه يمكن إعطاء اللقاحات بأمان حتى للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام أو الدواء، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة Allergy and Clinical Immunology: In Practice، وفقا لما أورد موقع " medicalxpress".

واستجابةً لتقارير ردود الفعل التحسسية المحتملة لدى بعض الأشخاص بعد تلقيح كورونا في المملكة المتحدة، نصحت الوكالة التنظيمية الطبية في ذلك البلد الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام بتجنب التطعيم ضد كوفيد-19، وبعد مراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بردود الفعل التحسسية، أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحجب اللقاحات فقط عن الأفراد الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أي مكون من مكونات لقاح COVID-19، ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يتم مراقبة جميع المرضى لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم من قبل الموظفين الذين يمكنهم تحديد وإدارة ردود الفعل هذه، في الولايات المتحدة.

ولتقديم رؤى من وجهات نظر أخصائيي الحساسية، لخصت ألينا بانيرجي، دكتوراه في الطب، المدير السريري لوحدة الحساسية والمناعة السريرية في MGH والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد، وزملاؤها ما هو معروف حاليًا عن ردود الفعل التحسسية للقاحات مثل تلك المطورة ضد كورونا، وقد اقترحوا نصائح مفصلة حتى يتمكن الأفراد الذين يعانون من حساسية مختلفة من تلقي لقاح COVID-19 بأمان، كما يحددون الخطوات الخاصة بتلقي الجرعة الثانية بأمان لدى الأفراد الذين يطورون رد فعل تجاه جرعتهم الأولى من لقاح كورونا.

وقال الخبراء: "بصفتنا متخصصين في الحساسية، نريد تشجيع التطعيم من خلال طمأنة الجمهور بأن كلا لقاحي كوفيد-19 ، المعتمد من إدارة الغذاء والدواء آمنان، تستند إرشاداتنا إلى توصيات الهيئات التنظيمية الأمريكية وتقدم خطوات واضحة للمجتمع الطبي حول كيفية إدارة كليهما بأمان، "جرعات اللقاح للأفراد الذين لديهم تاريخ حساسية".

ويشير الخبراء إلى أن ردود الفعل التحسسية للقاحات نادرة، بمعدل حوالي 1.3 لكل مليون شخص، كما أكدوا أن تفاعلات الحساسية للقاح Pfizer-BioNTech و Modern COVID-19 سيكون لها معدل حدوث منخفض مماثل، ويشددون على أن عيادات اللقاح ستراقب جميع المرضى لمدة 15 إلى 30 دقيقة ويمكنها إدارة أي تفاعلات حساسية تحدث، وتوصي بانيرجي أن يتحدث الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه عقار أو لقاح عن طريق الحقن يحتوي على البولي إيثيلين جلايكول أو بولي سوربات مع أخصائي الحساسية قبل التطعيم.

ويشدد الباحثون على أن المرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة للأطعمة أو الأدوية عن طريق الفم أو اللاتكس يمكنهم تلقي لقاحات كورونا بأمان.