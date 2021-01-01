أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تناول هذا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تناول الخضروات

عدم تناول الخضروات أمر خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم فوائده في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تناول الخضروات، سيؤدي إلى ضعف مناعتك وبالتالي تصبح عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول الخضروات بكثرة لتقوية المناعة، مثل الطماطم والفلفل والجزر والخيار والجرجير والبصل.