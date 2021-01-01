كيف احتفل العالم بالعام الجديد في ظل انتشار كورونا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تواصلت الاحتفالات في مختلف أنحاء العالم بقدوم العام الجديد 2021، مع حلول منتصف الليل، بخروج الآلاف من المحتفلين للترحيب بالعام الجديد، لا سيما في المواقع الشهيرة مثل تايمز سكوير في مدينة نيويورك ودار أوبرا سيدني وبرج خليفة في دبي، ذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بمواجهة خطر فيروس كورونا، إلا أن غالبية الشعوب حرصت على الاحتفال بهذا اليوم.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز احتفالات دول العالم خلال استقبالها العام الجديد 2021 .

مصر

أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة في الثانية عشر صباحًا، احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك في أضخم احتفالات برأس السنة في تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر"، والذى تضمن أكبر عروض ألعاب نارية، تم إذاعته على شاشات التلفزيون.

نيوزيلندا

كانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي استقبلت عام 2021، وقد تشابهت الاحتفالات في هذه الدولة إلى حد كبير بالاحتفالات خلال السنوات الماضية.

أستراليا

كانت سيدني هي التالية في احتفالات العام الجديد، بعرض مذهل للألعاب النارية فوق ميناء المدينة، حيث انطلقت الصواريخ من أشرعة دار الأوبرا الشهيرة مع ألوان تشبه قوس قزح في السماء، إلا أن العرض كان خاليًا من الحشود وتم تقليصه إلى سبع دقائق، حيث تم تشجيع الأستراليين على مشاهدته على التلفزيون أو عبر الإنترنت.

بريطانيا

اكتفت بريطانيا بإصدار ساعة بيج بن، التي ظلت صامتة إلى حد كبير منذ عام 2017 أثناء ترميم برج الساعة الخاص بها، صوت 12 بوقًا في منتصف الليل إيذانًا ببداية العام الجديد.

وتخضع أجزاء كثيرة من البلاد لإغلاق صارم، تم إلغاء جميع عروض الألعاب النارية الرئيسية تقريبًا، كما ألغت مدن مثل لندن وإدنبرة ومانشستر وليفربول فعاليات الاحتفال على نطاق واسعن كما تم إلغاء الألعاب النارية فوق نهر التايمز في لندن، حيث حثت الحكومة الناس على الاحتفال في المنزل لاحتواء ارتفاع أعداد الحالات.

روسيا

في روسيا تم حظر أو تقييد الأحداث العامة في العديد من المناطق، لكن الألعاب النارية التقليدية استمرت في الساحة الحمراء بالعاصمة وفي جميع أنحاء المدينة، وفي حين تم حظر التجمعات الجماهيرية وإغلاق المطاعم وحلبة التزلج على الجليد ليلة الخميس.

أمريكا

احتفلت نيويورك بشكل أقل من المعتاد في ليلة رأس السنة الجديدة، مع منع الجمهور من حضور الاحتفالات وبث العد التنازلي على الهواء مباشرة، وتشجيع المحتفلين على متابعته من المنازل.

البرازيل

في البرازيل، ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم بعد أمريكا، ألغيت الاحتفالات هذه السنة في ريو دي جانيرو التي تنظم عادة أحد أكبر الاحتفالات برأس السنة في العالم، لكن على الجانب الآخر من المدينة اضاء برازيليون السماء بالمفرقعات من منازلهم في ريو وساو باولو، أكبر مدينتين في البرازيل.

الصين

في الصين، احتفل الآلاف من سكان ووهان بوصول العالم الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة، بالتجمع في الشوارع.

وفي هونغ كونغ ورغم القيود، غامر البعض بالخروج للاحتفال ببداية العام 2021 وتجمعوا قرب الواجهة المائية لميناء فيكتوريا لالتقاط صور ذاتية (سيلفي).

فرنسا

في باريس كان محيط الشانزيليزيه خالي فيما كان يتدفق إليه عادة مئات الآلاف من الأشخاص ليلة رأس السنة لاستقبال العام الجديد، فبسبب جائحة كورونا يحظر الخروج في فرنسا بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا الا لأسباب مهنية.

إيطاليا

تعد مدريد، احدى مدن أوروبا الاكثر تضررا بالوباء، كانت ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة خالية أيضا، وتخضع إيطاليا لإجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 7 يناير مع حظر تجول يبدأ الساعة 10 مساء.

الإمارات

احتفل برج خليفة بدبي بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم على مستوى العالم، وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.