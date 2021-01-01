علامة غريبة في يد روبي تثير القلق.. وطبيب يفسر أسبابها (صور)

صحة

حلت الفنانة روبي، ضيفة برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة مميزة مليئة بالأغاني والاحتفالات بالعام الجديد، أثارت إعجاب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر «تريند» جوجل.

لكن علامة غريبة في يد الفنانة روبي، أثارت قلق بعض المتابعين، إذ ظهرت عظمة بارزة في يد روبي، تتخذ شكل «البالون»، لتثير التساؤلات حول طبيعة العظمة الزائدة.

ما هي العظمة الزائدة في يد روبي؟

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد قنديل، أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، أن العظمة الزائدة التي ظهرت في يد الفنانة روبي، هي تسمى التكيسات العقدية.

وأوضح «قنديل» خلال حديثه لـ«هن»، أن التكيسات العقدية هي كتل غير سرطانية تتطور في الغالب بطول أوتار أو مفاصل المعصم أو اليدين، كما أنها تظهر في الكاحلين والقدمين.

وتابع أخصائي الجراحة بأن التكيسات تظهر في شكل دائري أو بيضاوي، وتكون في حجم البازلاء، كما أنها تتكون من سوائل تشبه الهلام، ويمكن أن يبلغ قطر الكبيرة منها حوالي بوصة واحدة (2.5 سنتيمتر).

آلام التكيسات العقدية

واستطرد «قنديل» أن التكيسات العقدية تسبب آلام، إذ ضغطت على عصب مجاور لها، ويمكن أن يتداخل موقعها في بعض الأحيان مع حركة المفصل.

علاج التكيسات العقدية

ويمكن التخلص من التكيسات العقدية بطرق مختلفة، حسب الطبيب المعالج، فيمكن عن طريق تصريف التكيس بإبرة، كما يشكل إزالة التكيس جراحيًا خيارًا. ولكن إذا لم تكن تعاني أعراضًا، فلا توجد ضرورة للعلاج.

وأوضح «قنديل» أنه في العديد من الحالات، تختفي التكيسات دون تدخل.

أسباب التكيسات العقدية

وأوضح «قنديل»، أنها أحيانًا لا تسبب ألم ولا تسبب تنميل بالأطراف، لكنها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حركة أصابع اليد المصابة.

وتتعدد أسباب التكيسات العقدية بحسب «قنديل» إلى:

استخدام اليد فترات طويلة.

حمل أشياء ثقيلة مثل الأطفال أو لعب الجيم.

التكيسات العقدية تنتشر أكثر في النساء بين سن 20 و40 عامًا.