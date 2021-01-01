تصريحات جريئة لـ رانيا يوسف: أنا مجنونة والرجال لا يهتمون بنظافتهم (فيديو)

علاقات و مجتمع

ساعات وتذاع الحلقة المثيرة للفنانة رانيا يوسف، في برنامج «مع الفارس»، فمن خلال البرومو الدعائي للحلقة، كشفت عن العديد من التصريحات الجريئة التي أثارت ضدها الكثير من الانتقادات والغضب.

إثارة الجدل ليس بجديد على الفنانة رانيا يوسف، إذ تميزت قبل ذلك بالعديد من التصريحات المثيرة، سواء عن حياتها الشخصية أو عن آرائها فيما يخص موضوعات مختلفة.

ويرصد «هن» أبرز التصريحات المثيرة للفنانة رانيا يوسف، بخلاف برومو الحلقة:

أنا مجنونة وبحب الملابس الجريئة

وفي برنامج «mbc trending»، ذكرت الفنانة رانيا يوسف، عن السر وراء ارتدائها للملابس الجريئة، إذ وصفت نفسها بالمجنونة: «أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي جريئة.. ومن لا يعجبه يغير المحطة كما يقال.. وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى.. أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية».

حب أه جواز لأ

تزوجت رانيا يوسف 3 مرات، وهذا ما اكتفت به، رافضة أن تتزوج للمرة الرابعة، بسبب تعرضها لكثير من الصدمات في حياتها: «لا خلاص أنا جربت حظي 3 مرات وخلاص»، بحسب حديثها في برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي الذي تقدمه على إذاعة «نجوم إف إم».

وتابعت رانيا يوسف: «مفيش جواز تاني أنا ممكن أحب لكن مش هتجوز وأنا بحب براحتي وبحب على روحي طول مانا ماشية، وأنا عاطفية وبحاول أحتفظ بعاطفتي لبناتي».

عالجت شعرها بالجاز

وفي مفاجأة جديدة أثارتها أيضًا، حين كشفت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها مع برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عن استخدامها الجاز لعلاج شعرها، موضحة أنها تعرضت لتساقط الشعر، واستغلت فترة وجودها في المنزل خلال فترة العزل، واستخدمت وصفة ممزوجة بالجاز.

وأوضحت أن الخلطة بالفعل نجحت في إعادة شعرها كما كان قبل ذلك، وأنها إنسانة قبل أن تكون فنانة، ولا تخشى من استخدام الجاز أو شم رائحته.

الخيانة تركيبة في الرجالة

خلال وجود رانيا يوسف في برنامج «MBC Trending» تحدثت عن آخر أعمالها الفنية مسلسل «الآنسة فرح»، وأشارت إلى أنها تعرضت للخيانة في المسلسل: «وده مش في شارع 9، بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني.. الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي».

الرجال لا يهتمون بنظافتهم

وفي وقت سابق، حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامية هبة الأباصيري في برنامجها «السم في العسل»، وتحدثت في موضوعات مختلفة، منها عن آرائها في الرجال، وقالت وقتها: «عدد كبير من الرجال غير مهتمين بنظافتهم الشخصية، من حيث تهذيب الذقن واللحية، أو وضع مزيلات للعرق أو (برفانات).. النظافة من الأمور غير المتعلقة بالغنى أو الفقر».