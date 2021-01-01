حضن العام الجديد.. هنا شيحة تحتفل مع محمود شاهين بـ2021 (فيديو)

علاقات و مجتمع

رغم الشائعات والجدل، ظهرت الفنانة هنا شيحة من جديد مع محمود شاهين، في فيديو بثه الأخير عبر خصاية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهما يستقبلان العام الجديد.

ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.

هنا شيحة ومحمود شاهين

يذكر أن الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين أشيعت حولهما كثير من الشائعات عن وجود علاقة عاطفية بينهما، إلا أن كلا الطرفين لم يعلقا، حتى ظهرا سويا على «الرد كاربت» أكثر من مرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ثم ظهرت هنا شيحة مؤخرا على حساب محمود شاهين عبر «إنستجرام»، حيث احتفل بعيد ميلادها وكتب في تعليقه على صورته معها «عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا.. وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا.. وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز».

حيث احتفلت هنا شيحة بعيد ميلادها في بيتها مع مجموعة من الأصدقاء بينهم محمود شاهين.

تعليق خطيبة محمود شاهين

كما علقت نورهان خطيبة محمود شاهين السابقة على أنباء ارتباطه بهنا شيحة، والتي أصبحت قوية مؤخرا قائلة، «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وأكملت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لأني اعتبرهم عائلتي الثانية، أتمنى التوفيق للجميع».