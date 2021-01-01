الامارات | الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي خلال الاحتفال بـ2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي خلال الاحتفال بـ2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت لعبة نارية قطع رأس رجل فرنسي في شرق فرنسا، خلال احتفالات العام الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (ايه اف بي) اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين في منطقة باس-رين بالبلاد.

وأصيب رجل آخر في الحادث الذي وقع في بوفزهايم الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب ستراسبورج وبالقرب من الحدود الألمانية.

ومازالت التفاصيل عن الحادث مبهمة. وبحسب صحيفة «دي ان ايه» المحلية، فإن اللعبة النارية لم تنفجر في البداية عندما اشتعلت ولكنها انفجرت عندما اقترب الرجلان منها.

وكان قد تم حظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الخاص لها في المنطقة منذ بداية ديسمبر في محاولة لخفض عدد حالات الطوارئ الطبية في فترة تتعرض فيها الخدمات الطبية للضغط بالفعل جراء جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى الاثنين المقبل.



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