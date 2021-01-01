جنا عمرو دياب تحتفل بالعام الجديد.. وتتلقى «عروض زواج» (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات خلال احتفالها بالعام الجديد.

وظهرت «جنا» برفقة أصدقائها على متن إحدى البواخر، تشاهد احتفالات العام الجديد، كما ارتدت ابنة الهضبة ملابس جريئة، ومن الواضح أن جنا كانت متواجدة في دبي.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور والفيديوهات، التي جاء بعضها تتضمن عروض زواج: «أفتقدك سنة سعيدة.. والسنة الجاية تكوني في بيتي»، بينما جاء تعليق متابع آخر: «مش قولنا نلبس مقفول عشان بغير عليكي»، وعلق آخر: «أنتي ملكة جمال مصر».

عيد ميلاد جنا عمرو دياب

وكانت زينة عاشور، احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جنا، خلال أشهر قليلة ماضية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وظهرت زينة عاشور بأزياء صيفية وقتها، وهي تحتضن ابنتها، وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حبي.. أعشقك جدًا».

زيارة جنا عمرو دياب لمصر

وفي وقت سابق أتت جنا برفقة شقيقتها كنزي، في زيارة إلى مصر، في جولة للأماكن الأثرية والسياحية.

شاركت كنزي عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها برفقة شقيقتها "جانا"، أثناء زياتهما للأماكن الأثرية في مصر.

وبدت «كنزي» في مقطع الفيديو مع شقيقتها، متفاعلين مع الأغاني التراثية أثناء زيارتهما لإحدى المكتبات المتخصصة في بيع المجلات القديمة، كما نشرت "كنزي" صورهما في الأهرامات.