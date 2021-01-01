سلمى الشيمي تستقبل العام الجديد بصور وفيديو مثير للجدل: دخلنا خلاص

لايف ستايل

استقبل المشاهير العام الجديد 2021 على طريقتهم الخاصة، ومن بينهم سلمى الشيمي التي كانت واحدة من أبرز عارضات الأزياء للعام في 2020، بسبب فوتوسيشن أمام هرم سقارة الأثري، والذي أثار حينها كثير من الجدل، وتعاود سلمى الشيمي الجدل مرة أخرى اليوم بنشر صور احتفالها بالعام الجديد.

سلمى الشيمي تحتفل بعام 2021

ارتدت سلمى الشيمي لجلسة التصوير، التي استقبل بها عام 2021، ملابس كاجوال هي بنطلون جينز مقطع، وعليه بادي من اللون الأبيض، مع بندانة حمراء على شعرها، وصورت الفوتوسيشن في مكان مقفول، وكتبت في تعليقها على الصور: «ودخلنا خلاص أنا مستعدة يا بابي 2021».

وتفاعل عدد كبير من متابعي سلمى الشيمي معها عبر الإعجابات والتعلياقت، والتي أثارت الجدل حولها من جديد بين معجبين بالصور ومنتقدين لها، ومن بينها، «شكلك حلو أوي في الأبيض»، و«ملكة بنت فرعون فعلا»، و«زي القمر يا سلمى».

فيما اعتبرها البعض مزيد من الخروج عن التقاليد المصرية، «يا سلمى بجد كفاية عرض أنت مش مكفيكي»، و«يا ترى بقى أنت مستعدة لإيه، ودخلتي إيه».

فيديو من جلسة تصوير الخيل

وتعتبر جلسة الصتوير ثاني احتفال لسلمى الشيمي بالعام الجديد، فقد نشرت قبلها فيديو من جلسة تصوير الخيل، التي ارتدت فيها فستان من اللون الأحمر الناري، وظهرت في صحراء مع الخيل، ويعتبر هذا هو الفيديو الأول من جلسة التصوير.

وكتبت سلمى في تعليقها على الفيديو، «سنة جديدة مع ناس بيحبونا بجد»، وكانت قد نشرت عارضة الأزياء عدد كبير من الصور لها مع الخيل في جلسة تعتبر واحدة من أجرأ جلسات تصويرها، بسبب الفيتان الجرئ الذي ارتدته، وصورها مع الخيل.

سلمى الشيمي المثيرة للجدل

وكانت سلمى الشيمي واحدة من أكثر السيدات جدلا خلال عام 2020، بسبب «فوتوسيشن» سقارة، والذي أدى للقبض عليها هي والمصور، إلا أنها أفرج عنها، ومنذ حينها وهي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر صور كثيرة لها، وتروج لعملها كعارضة أزياء.