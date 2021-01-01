«ملكة الترند».. روبي تخطف الأضواء في كل ظهور (صور)

لايف ستايل

في كل ظهور مميز لها تخطف الفنانة روبي الأنظار إليها، وخلال استضافتها أمس في برنامج صاحبة السعادة، كانت كالعادة «ملكة الترند»، بظهورها الهادئ المميز وملابسها البسيطة، استطاعت بسهولة أن تخطف البساط وتتفرد به، فأصبحت الأكثر تداولا على محركات البحث، وهو أمر ليس بجديد على روبي، منذ ظهورها في أغنية «ليه بيداري كدة» وفيما يلي أبرز المناسبات التي ظهرت فيها وكانت خلالها ملكة الترند.

روبي ببدلة الرقص

بداية روبي مع الترندات كانت خلال ظهورها ببدلة رقص خلال تأديتها أغنية «ليه بيداري كدة»، واحتلت حديث الجمهور فقد قدمت فنا عده الكثيرون جريئا في بداية ظهورها على الساحة الفنية.

ابقى قابلني

بدلة رقص فرعونية، وثقت ظهور روبي بعد نجاح أغنيتها الأولى، وأدت رقصات أغنية «ابقى قابلني» داخل معبد وهي الأغنية التي كان لها صدى واسع حينها، فقد ارتدت بدلة رقص من الثعبان وفستان من اللون الأبيض.

يا ولا

تعتبر تلك الصورة واحدة من الأكثر شهرة لروبي والتي لا تزال كوميك على موقع فيسبوك حتى اليوم، وتظهر فيها روبي بتعبيرات وجه كوميدية مستنكرة، وأطلق عليها رواد السوشيال ميديا، «يا ولا».

والتقطت تلك الصورة لروبي خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة درة، في إحدى الكافيهات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد.

رقصة على المسرح

خلال إحيائها حفل على المسرح في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، تصدرت روبي الترند بعد 14 عاما من طرح أغنية «ليه بيداري كدة».

روبي بالشعر الأحمر

بشعر أحمر وملابس من الجلد النبيتي تحولت روبي بعد عودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى، إلى «رد هيد» أي فتاة بشعر أحمر وملابس نبيتي ظهرت مختلفة كليا عن المعتاد وظلت متصدرة الترند لفترة.

روبي ببدلة جلد

بعد حمل روبي وولادتها لابنتها طيبة، كانت بعيدة تماما عن الساحة الفنية، ولكن بمجرد ظهورها من جديد بدأت في خطف الأنظار.

واحدة من أبرز جلسات تصوير روبي خلال فوتوسيشن لها بملاس من الجلد الأسود صورته مع سيارة.

الكاش مايو

هي الصورة التي نشرتها روبي في العام الماضي، خلال فترة الصيف وبعد انحسار فيروس كورونا مؤقتا، وكانت واحدة من أكثر الصور تداولا.

ويشيد الكثير بجمال روبي وروحها الجميلة في الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي.