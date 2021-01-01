5 حيل للتحكم في الرغبة بتناول الحلويات بعد الانتهاء من الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يميل البعض إلى تناول السكريات والحلوى على مدار اليوم، وبعد الانتهاء من وجباتهم تكون تلك الرغبة مضاعفة، ولا يوجد هناك سبب علمي وراء اشتهاء الجسم للحلويات بعد الوجبات، مرجحًا أن يكون السبب هو الممارسة القديمة المتمثلة في إنهاء الوجبات عن طريق تناول شيء حلو في النهاية.

وهنا نستعرض لكم قائمة من 5 خطوات تساعد على التحكم في كبح الرغبة بتناول الأطعمة الغنية بالسكريات، عقب إنهاء الوجبات، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

نظف أسنانك على الفور

إذا وجدت نفسك تستسلم لرغباتك الشديدة، فمن الأفضل تنظيف أسنانك على الفور، فنكهة معجون الأسنان ستغير مذاق فمك وسيجنبك طعم النعناع بعد المذاق من تناول أي شيء.

تناول حلوى طبيعية

دائمًا ما يكون تناول الحلوى الطبيعية بدلاً من الحلويات المصنوعة من السكر المعالج خيارًا جيدًا، فيمكن تناول الفراولة أو المانجو، والزبادي المختلط بالعسل، لإشباع رغباتك.

ابتعد عن الطاولة

ترك سفرة الطعام على الفور هو بديل آخر يمكنك محاولة تجنب الرغبة الشديدة في تناوله، قم بسرعة بمجرد أن تكمل وجبتك لتتجنب الرغبة في تناول شيء حلو، وبعدها يمكنك المشي قليلًا ما سيساعدك في تشتيت ذهنك وستختفي الرغبة الشديدة تلقائيًا في غضون بضع دقائق.

لا تحرم نفسك من الحلويات

قد تتجنب الحلويات بسبب نظامك الغذائي ما يجعلك لديك رغبة بالمزيد، وبالتالي، فمن الأفضل الاستمرار في إعطاء جسمك جرعات صغيرة من الحلويات مرة أو مرتين في الأسبوع لمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تناول وجبة متوازنة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات غير متوازنة، والتي تتكون أساسًا من الأطعمة النشوية، إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يجعل الشخص لديه رغبة في تناول السكريات، وبالتالي، فمن الأفضل اتباع نظام غذائي متوازن أو الجمع بين الأطعمة النشوية والبدائل الصحية الأخرى لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.