11 حيلة جمالية ستوفر لك الكثير من المال.. اتبعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نورهان محمد

تعرفي على بعض الأسرار الرئيسية لـ"ميزانية الجمال" حتى لا يضطرك المظهر الجيد إلى كسر الميزانية المخصصة.

إذا كنتي من محبي شراء مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة عالية الجودة بأسعار معقولة، تبني بعض الحيل والاستراتيجيات الرئيسية، التي توفر المال وتقليل العدد الإجمالي للمنتجات التي تستخدمها.

قرري ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك، هل تحبين اتباع روتين رائع للشعر، أم تفضلين إجراء عمليات تجميل الأظافر؟ من خلال معرفة أكثر ما ترغبين في التركيز عليه، يمكنك بعد ذلك تبسيط الإجراءات الروتينية لأجزاء أخرى من جسمك.

من الأفضل اختيار منتجات نقية وعالية الجودة وشراء عدد أقل منها بدلاً من شراء الكثير من مستحضرات التجميل وعلاجات العناية بالبشرة الرخيصة. وقدم موقع "Treehugger"، نصائح جمالية على "قد الميزانية" وهي كالتالي:

1. يجب أن تكون صودا الخبز أفضل صديق لك، يمكنكِ استخدامها لغسل شعرك (متبوعًا بخل التفاح)، ويمكن أيضا أن خلطها مع الماء لتقشير وجهك عدة مرات في الأسبوع (لا تفرطين في ذلك، وإلا فقد تجف بشرتك بشدة).

2. استخدمي أحمر الشفاه كظل للعيون، قد يبدو الأمر غريبًا، لكن إذا قمتي بتطبيقه بفرشاة على جفنك، فسيعطي نفس نتيجة ظلال العيون الكريمية، يمكنك أيضًا وضع أحمر الخدود المسحوق كأحمر شفاه.

3. شراء قطعة صابون بدلاً من الصابون السائل، إنه أرخص بكثير ويفي بالغرض أيضا وإن لم يكن أفضل، كما يعد خيارا أكثر مراعاة للبيئة، قومي باختيار نوع معتدل، مثل البابونج أو زيت الزيتون، لتنظيف الوجه.

4- عند حلاقة شعر ساقيك قومي بوضع الصابون أو بلسم الشعر أو غسول الجسم أو زيت جوز الهند، أي شيء من هذه المنتجات من شأنها أن تجعل ساقيك أكثر انزلاقًا، وهذا سيكون جيدًا ويساعدك على نزع الشعر بسهولة.

5. لا تضيعين الكثير من المال على المرطبات باهظة الثمن، وإذا كان هناك غسول يد لطيف وعالي الجودة تفضلينه بكميات أكبر وبسعر أفضل، فاستخدميه على وجهك، أو تخلصي من اللوشن تمامًا واستخدمي الزيت النقي على وجهك.

6. احتفظي دائمًا بزيت جوز الهند في حمامك، ضعيه في المرطب، لإزالة المكياج ولغسل وجهك، كبديل للمعان الشفاه، ولترطيب شعرك بعمق. جربي القليل من الزيت لتنظيف فمك وأسنانك. كما يمكنك أيضًا استخدام زيت الزيتون للقيام بمعظم هذه الأشياء.

7. لا تنفقين المال على الأشياء التي تستخدم لمرة واحدة مثل المسحات القطنية أو ضمادات إزالة المكياج أو المناديل المبللة، من الأرخص بكثير استخدام المواد التي تعادل استخدام مثل هذه الأشياء، وعادة ما تكون على شكل مناشف أو قماش الفانيلا القطني القديم المقطوع إلى مربعات.

8. جربي روتين مكياج هادئ "الهايلايت فقط"، قومي بتمريرة من بودرة هايلايتر متألقة على وجنتيك كبديل، ضعي المكياج على عينيك فقط لإبرازهما، أو ضعي أحمر الشفاه فقط، غالبًا ما تعتقد النساء أنهن بحاجة إلى وضع المكياج على "وجوههن" بالكامل، في حين أن مجرد لمسة خفيفة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

9. التحكم في الشعر المجعد بقليل من المستحضرات، قومي بإزالة تشابكات الشعر بنشا الذرة أو دقيق الأرز (أفضل عند تعطيرها بقطرتين من زيت اللافندر الأساسي). تعلمي بعض التسريحات المحددة، مثل الكعكة، والضفائر، وما إلى ذلك، والتي تعمل بشكل جيد مع الشعر الدهني قليلاً، ويمكن أن توفر لك بعض الوقت الإضافي قبل الاضطرار إلى الغسيل مرة أخرى.

10. استخدمي بضع قطرات من الزيت العطري، أو مرطب الزيت العطري الطبيعي، بدلاً من العطر أو معطر الجسم. فقط افركي ذراعيك ورقبتك وستبقى الرائحة معك لساعات.

11. تدوم شفرات الحلاقة لفترة أطول إذا قومتي بشطفها وتجفيفها بعد كل استخدام، ثم ضعيها في زيت الأطفال، واغسلي فرش المكياج كل أسبوع إلى أسبوعين واتركيها تجف تمامًا في الهواء.