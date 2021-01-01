أبرز المعلومات عن حبيب سلمى أبو ضيف: خبير موضة (صور)

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، الجدل، حول ارتباطها عاطفيًا برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، وذلك بعد نشر صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «سلمى» في الصورة وهي مرتدية فستان أسود مفتوح، مكشوف من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: «My 2021».

ونشر «مانويل» أيضا الصورة عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، وهو ما يثير الجدل حول ارتباطهما عاطفيًا.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات المتوفرة عن حبيب سلمى أبو ضيف الجديد:

- هو برتغالي الأصل، إذ ولد في مدينة لشبونة.

- يعيش في دبي منذ فترة.

- تولى منصب رئيس تحرير مجلة «فوج العربية» بداية من مايو 2017.

- تولى منصب المجلة بعدما غادرت المنصب رائدة الأعمال السعودية الأميرة دينا علي الجهني، بعدما تولت إصدار عددين فقط.

- كان يعمل أيضًا لدى مجلة فوغ البرتغالية.

- في العام 2015 تولى رئاسة تحرير مجلة «‎Architectural Digest Middle East‎‏» المتخصصة في العمارة، التي انطلقت في العام 2015.

- تولى أيضًا إدارة تحرير مجلة «WIRED» المتخصصة في الموضة.

- ظهر مع الفنانة منى زكي، أثناء خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة «فوج»، بدت فيها بمكياج غريب.

- يتابعه عبر حسابه على تطبيق الانستجرام قرابة الـ60 ألفا.

سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف، أعلنت قبل فترة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الماضية.

ومن ثم أعلنت شفاءها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»: «أخيرا أنا خالية من كورونا الحمدالله.. شكرا لكل الناس اللي سألت عني.. ابقوا آمنين».