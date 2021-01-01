«90 يوم لحياة صحية أفضل».. تحدي لتقوية المناعة في ظل كورونا

صحة

تحديات جديدة تواجه الجميع مع العودة لانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في فصل الشتاء وهو موسم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لذا يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة في الوقت الحالي فهو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت الدكتورة بسمة يسري طبيبة التغذية، تحديا لتقوية المناعة، تحت عنوان «90 يوم لحياة صحية أفضل ومناعة أقوى»، لتكون المبادرة هي الأولى من نوعها في عام 2021 لتقوية الجهاز المناعي.

الحفاظ على الصحة وتقوية جهاز المناعة من اختصاصات الفرد نفسه حتى تكون حياته أفضل، ويكون قادرا على مقاومة الأمراض بشكل عام والفيروسات والعدوى بشكل خاص، بحسب بسمة يسري.

وتابعت بأن التغذية السليمة للأشخاص تساعدهم في الحفاظ على الحيوية وتقوية جهاز المناعة، عن طريق إطلاق أجسام مضادة تلتصق بالمستضدات الموجودة على مسببات الأمراض والفيروسات وتقتلها، و قد يؤدي دمج أطعمة معينة في النظام الغذائي إلى تقوية الاستجابة المناعية للشخص.

وأشارت بسمة يسري إلى أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن له دورا حيويًا في الحفاظ على صحتك، وقد تساعد بعض الأطعمة على تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة أفضل.

وتقدم بسمة يسري نصائح دورية وطرق أكلات صحية، بالإضافة إلى خصائص ومميزات أهم وأفضل المنتجات الصحية الموجودة في الأسواق على مدى 90 يوما لتقوية المناعة خلال التحدي، وذلك لمواجهة الأمراض والفيروسات، حتى يستطيع كل فرد تغير طريقة حياته إلى الأفضل.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي مع الرياضة المنتظمة واحدة من السبل الفعالة بشكل كبير في تقوية المناعة، بالإضافة إلى النوم بشكل كاف يوميا وتناول كمية كبيرة من المياه مع تناول طعام صحي بعيد عن المواد الحافظة والمقليات والتي تحتوي على دهون غير صحية.