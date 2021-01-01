رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم: حبيبتي

علاقات و مجتمع

احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «رامي» صورة تجمعه بزوجته «دنيا» معلقًا عليها: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. ربنا يبارك فيكي أم كايلا.. المزيد من الحب لكي حبيبتي».

وردت عليه الفنانة دنيا سمير غانم قائلة: «شكرًا حبيبي ربنا يخليكي لينا».

وتفاعل متابعوها في الكثير من التعليقات منهم رجل الأعمال هاني سعد: «ربنا يحميكم لبعض.. كل سنة وأنتم طبيبن»، بالإضافة للعديد من التعليقات: «بنحبكم أوي.. ربنا يسعدكم.. كل سنة وأنتي طيبة يا دنيا».

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان، أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل أسابيع، وأعلن عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله».

وتابع رامي: «أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده».

وجهت وقتها الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»: «بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا».