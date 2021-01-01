سر ظهور الوحمة لدى الطفل وطرق العلاج.. هل "توحم الأم" له علاقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

يولد بعض الأطفال بـ"وحمات"، وكثير من الأشخاص يعتقدون أن سبب ظهورها هو اشتهاء الأم لبعض الأطعمة أثناء الحمل ولم تتمكن من تناولها .

ويكشف لنا الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أسباب وأنواع ظهور الوحمات وكيفية علاجها، على النحو التالي:

الأسباب:

الوحمات شائعة جدا، وموجودة على الجلد ويختلف لونها عن الجلد الطبيعي، وتحدث في النسبة الغالبة من المواليد، وسببها غير معروف بشكل محدد ومؤكد، ولكن هناك بعض النظريات التي أوضحت أن سبب ذلك يمكن أن يكون مشكلات في الشعيرات الدموية أو في بعض مكونات الجلد.

أما المعتقد بأن سببها عدم تناول الحام الطعام الذي اشتهت، فهو اعتقاد شعبي خاطئ وليس له أي دليل علمي.

أنواع الوحمات

- الوعائية: وهذا النوع يتعلق بالشعيرات الدموية، ويكون لونها أحمر مثل الدم، وتحدث بسبب توسع الشعيرات الدموية، وتختفي بعد عامين.

- الملونة: وهي وحمات ملونة مختلفة وغالبا تظهر باللون الغامق على جلد الطفل، وتحدث بسبب خلل في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأصباغ الجلدية.

- القهوة بالحليب: سميت بهذا الاسم لأنها تشبه القهوة بالحليب، ومع تقدم عمر الطفل يبدأ لونها يضعف ثم بعد ذلك تختفي.

- المنغولية: وهي وحمات لونها أزرق، تتواجد في ظهر ومؤخرة الطفل، وتعتبر الأكثر شيوعا لدى الأطفال، ويبدأ لونها يقل بداية من 6 إلى 10 سنوات.

- الأورام الوعائية: يتطلب هذا النوع العلاج ، ويحدث نتيجة توسع ضخم في الشعيرات الدموية، وتتواجد في البطن أو العنق أو الوجه، وتتميز بحجمها الكبير، ويتم علاجها من خلال حبوب يتم إذابتها في الماء ويتناولها الطفل أو من خلال نقاط يتم وضعها على الوحمة.

العلاج:

من خلال حبوب يتم إذابتها في الماء أو نقاط يتم وضعها على الوحمة أو الحقن أو عن طريق الليزر، لكن تختفي بعض أنواع الوحمات تدريجيا من تلقاء نفسها، ولكن هناك البعض التي تتطلب علاج مثل الأورام الوعائية، لذا يجب على الأم اذا لاحظت أي بقع أو وحمات على جلد الطفل استشارة الطبيب فورا.

ولا بد من معرفة الأم أن هذه الوحمات تحدث للكثير من الأشخاص، وإنها ستختفي بمرور الوقت ومع الالتزام بالعلاج، ولا بد من التنسيق مع المعلمين وإدارة المدرسة عدم السماح للأطفال الآخرين زملاء الطفل بالتنمر وانتقاده.