الشال قد يُصيب بشرتك بالبثور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت مجلة "وومان" النمساوية من أن ارتداء الشال قد يتسبب في الإصابة ببثور البشرة في منطقة الرقبة والذقن.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن ألياف الشال، سواء كان مصنوعا من صوف سميك أو قماش خفيف، تتراكم بها مع مرور الوقت بقايا المكياج والعرق والعوادم.
ومع ملامسة الشال للبشرة تتسبب هذه الأوساخ في تلوث البشرة وتؤدي إلى تهيجها وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور.
ولمواجهة هذه المشكلة ينبغي غسل الشال بعد ارتدائه كل مرتين، وذلك للحيلولة دون تراكم الأوساخ بألياف الشال.
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