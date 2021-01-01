الفستان الجلد القصير لإطلالة شتوية مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل الفستان الجلد القصير نجم الموضة النسائية ليمنح المرأة إطلالة شتوية مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الجلد، خاصة الأملس، يمنح المرأة إحساسا بالراحة والدفء، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة، مشيرة إلى أنه يخطف الأنظار إليه هذا الموسم من خلال القصة القصيرة ذات الطابع المثير.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الجلد القصير يطل بقصات متنوعة ليرضي كل الأذواق، مشيرة إلى أن قصة القميص الأنيقة تعد من أبرز القصات هذا الموسم؛ حيث يشتمل الفستان على ياقة على غرار القميص.
ويمكن تنسيق الفستان الجلد القصير مع بوت طويل ذي نعل سميك خلال الحياة اليومية، بينما يمكن تنسيقه مع بوت طويل ذي كعب نحيف وعال في المناسبات الاحتفالية.
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