كتب: هن - 07:37 ص | الجمعة 01 يناير 2021

تعتبر سلطة السبانخ بالخضار، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، واحتوائها على العناصر الغذائية التي تفيد الصحة وتقوي المناعة. وإليك طريقة عمل سلطة سبانخ بالخضار، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير سلطة سبانخ بالخضار طماطم سبانخ خس صدور دجاج جرجير جزر خيار للصوص عصير ليمون دبس رمان زيت خل تفاح ملح وفلفل كمون بابريكا طريقة تحضير سلطة سبانخ بالخضار - تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وخل التفاح. - يضاف البابريكا والكمون ثم تشوى على الشواية. - في طبق التقديم يرص الجرجير مع السبانخ ثم يضاف الخس مع الطماطم والجزر والخيار. - في الكبة يخلط الصوص ثم يضاف على السلطة ثم تضاف شرائح الدجاج.

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة سبانخ بالخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.