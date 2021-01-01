طريقة عمل ديتوكس بعد وجبات رأس السنة الدسمة

مطبخ

يلجأ العديد من الأشخاص لتناول الوجبات الدسمة، وإعداد العزومات الغنية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية، الأمر الذي يتطلب تناول الديتوكس الصحي لمواجهة اثر تلك الأكلات الدسمة. وإليكِ وصفات لطريقة عمل ديتوكس في المنزل. ديتوكس النعناع والليمون مقادير ديتوكس النعناع والليمون شرائح خيار أوراق نعناع شرائح ليمون عصير ليمون ثلج مجروش ماء مثلج طريقة عمل ديتوكس النعناع والليمون قومي بفرم الخيار بعد تقشيره وإزالة البذر منه. ضيفي أوراق النعناع وكوب من الماء، ثم عصير الليمون. ضيفي الثلج وأجرشيه جيدًا. قدميه مع شرائح الليمون وأوراق النعناع. ديتوكس القرفة بالتفاح مقادير القرفة بالتفاح لتر ماء مثلج شرائح خيار شرائح ليمون أعواد قرفة نعناع شرائح تفاح طريقة عمل ديتوكس القرفة بالتفاح ضعي شرائح الخيار والليمون والنعناع، في الماء، واتركيه في الثلاجة 24 ساعة. ضعي أعواد القرفة وشرائح التفاح في الماء، ثم ضيفي له الخليط السابق.

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