مطبخ

كتب: هن - 07:32 ص | الجمعة 01 يناير 2021

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل بانيه الدجاج المقرمش بالريحان، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل بانيه الدجاج المقرمش بالريحان صدور دجاج عصير ليمون ثوم وبصل بودرة ريحان بهارات دجاج خل تفاح بيض دقيق لبن خلطة اكسترا كريسبي زيت للقلي طماطم مبشورة ملح وفلفل زعتر لغموس الطماطم بالريحان عصير طماطم ريحان بصل مفروم بودرة ثوم بودرة بصل ملح وفلفل زيت بطاطس شيبس مقلية ريحان ثوم مفروم طريقة عمل بانيه الدجاج المقرمش بالريحان يقطع الدجاج لشرائح ويتبل بالتوابل والزيت وخل التفاح وعصير الليمون . يغطى الدجاج بالدقيق. يخلط البيض مع اللبن ثم تغمس به قطع الدجاج ثم تغطى بخلطة كنور إكسترا كريسبي وتقلى في زيت غزير. يشوح بصل وثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والبودرة ثوم وبودرة بصل والملح والفلفل. يضاف الريحان ويترك حتى تمام النضج ثم يهرس ويقدم مع الدجاج والبطاطس.

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