كتب: هن - 06:41 ص | الجمعة 01 يناير 2021

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل تورتة شطرنج وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل تورتة شطرنج كيك اسفنجي فانيليا جاهز كيك اسفنجي شوكولاتة جاهز الوجه 1 مغلف كريم شانتي 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو 1 كوب لبن أصابع شوكولاتة طريقة عمل تورتة شطرنج يخفق 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو مع لبن. ويخفق مغلف بودرة كريمة خفق سادة مع لبن. تقطع الكيك بالعرض وتحشى بالحشوة مع تشكيل الكيك على هيئة حلقات فانيليا وشوكولاتة. تغلف الكيك بكريم شانتي ثم تزين بوردات من الكريم شانتي وأصابع الشوكولاتة وتقدم.

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