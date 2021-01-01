التراميسو هي حلوى تتميز بنكهة القهوة، والجبن الكريمي الغني، وهو مخصوص من المطبخ الإيطالي، يصنع من أصابع البسكويت، والقهوة سريعة التحضير والكاكاو والجبن، يقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لعمل التراميسو في ليلة رأس السنة.

المقادير

2 معلقة كبيرة ونصف كاكاو.

100 جرام بسكويت أصابع.

4 ملاعق قهوة سريعة التحضير مذابة في الماء.

100 جرام سكر.

3 بيضات.

300 جرام جبن ماسكربوني أو جبن كريمي غير منكهة.

50 جرام قشطة.

ربع معلقة صغيرة ملح.

طريقة عمل التراميسو

يفصل صفار البيض عن البياض ويوضع في وعائين منفصلين مع مراعاة أن لا يبقى مع البياض أي أثر للصفار.

يضاف السكر إلى الصفار ويخفق جيداً باستعمال مضرب كهربائي للحصول على خليط فاتح

تضاف الجبنة ملعقة واحدة في كل مرة وتخلط مع الصفار للحصول على كريمة ناعمة ومتجانسة ثم تضاف القشطة.

يخفق البياض مع القليل من الملح باستعمال مضرب كهربائي وعند الانتهاء يضاف هذا المخفوق إلى الكريمة التي تم تجهيزها سابقاً وخلطهما جيداً باستعمال ملعقة.

توضع القهوة الباردة في وعاء ويغمس البسكويت بها بشكل سريع حتى لا يتشرب البسكويت القهوة كثيراً ويتكسر.

ترتب قطع البسكويت داخل صينية الكيك بجانب بعضها البعض ورصها عند اللزوم حتى تتسع جميع قطع البسكويت أسفل الصينية.

تسكب كمية الكريمة بالجبنة بالكامل فوق قطع البسكويت حتى يتم تغطية قطع البسكويت بالكامل بشكل مستوي.

ينخل الكاكاو فوق الكريمة باستعمال منخل ناعم حتى تغطى الكريمة بالكامل وبعد الانتهاء توضع كعكة تيراميسو داخل الثلاجة مدة ساعتين قبل التقديم