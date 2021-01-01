تعرفي على فوائد العناب لجمال بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 05:23 صباحاً - لفاكهة العناب العديد من الفوائد من الناحية الجمالية؛ حيث يساهم في علاج الكثير من مشاكل البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة وغناه بفيتامين سي، وفيما يلي نعرفك على فوائد فاكهة العناب للبشرة وطرق استخدامه، لتحصلي على بشرة مُشْرِقة وصحية.



ما هو العناب؟

العناب



العناب فاكهة تتميز بملمس ناعم ورطب وطعم حلو مثل التفاح، ولكن العناب المجفف طعمه يميل للتمر، وهو يُسَمَّى أيضًا "التمور الحمراء" أو "التمور الصينية"، وتُعتبر منطقة جنوب خراسان مركزَ إنتاج العناب، ويقال إنه تمَّت زراعته في الصين منذ أكثر من 4000 عام، كما أن للعناب أكثر من 400 نوع، وهو غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد والنياسين وفيتامينC والكاروتين والثيامين والريبوفلافين والفلور، كما يحتوي على كميات كبيرة من المعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والحديد والفوسفور، إلى جانب الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، ويحتوي أيضًا على نسبة وفيرة من الألياف الغذائية.

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فوائد العناب للبشرة وطرق استخدامه

فوائد العناب للبشرة



يتم استعمال عصير العناب عادةً بشكل موضعي لعلاج العديد من حالات الالتهابات والأمراض الجلدية والصدفية، كما أن تناوله قد يساعد في السيطرة على هذه المشاكل، بالإضافة إلى التخفيف من التجاعيد وتحسين مظهر الندوب، ولكون العناب غنيًّا بمضادات الأكسدة والخصائص الطبيعية المضادة للالتهابات، فهو يساعد على منع ظهور حب الشباب والبثور، كما يعالج جفاف البشرة، وخاصة من حكة الأكزيما؛ وذلك بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات، ولعلاج حكة الأكزيما قومي بغلي ٤٠ جرامًا من العناب في كوب من الماء، ثم اخلطيه مع بذور السمسم، وتناوليه في الصباح، كما يمكنك خلط العناب المجفف مع العسل ووضعه على المنطقة المصابة بالحكة، ومع التكرار يمكنك التخلص من الحكة وعلاج الأكزيما المزعجة، أما للوقاية من التجاعيد، فالعناب يُعَدُّ فعالًا لكونه غنيًّا بفيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين أ الذي يتميز بالبيتا كاروتين المفيد لصحة الجلد، وكل هذه العناصر والفيتامينات تسهم في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين للحفاظ عليها خالية من التجاعيد، كما تساعد قيم العناب الغذائية في تقليل الجذور الحرة في الجسم وتجديد شباب الوجه والجفاف والحُمْرَة وحروق الشمس.

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