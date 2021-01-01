كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - الأحمر والذهبي من ألوان المناكير الجذابة والأنيقة التي بالإمكان اعتمادها في المناسبات. لذلك، بإمكانك تزيين أظافرك بموديلات أظافر باستخدام المناكير الأحمر والذهبي معاً، فهما يشكلان مزيجاً رائعاً يوفر لأظافرك ويديك مظهراً رائعاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة موديلات أظافر للمناسبات باللونين الأحمر والذهبي، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر المزينة بكرات الديسكو

الأظافر المزينة بكرات الديسكو



اتخذي من كرات الديسكو مصدر إلهام لك عند تزيين أظافرك خلال المناسبات، وابتكري أحد أجمل موديلات الأظافر باللونين الأحمر والذهبي، باستخدام طلاء الأظافر الغليتر الأحمر والذهبي، كما بإمكانك دمج المناكير الفضي الى جانبهما، مما يضفيف البهجة والحيوية الى يديك وأظافرك.

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أظافر أومبريه أحمر مع الرقائق الذهبية

أظافر أومبريه أحمر مع الرقائق الذهبية



تشكل الرقائق الذهبية دائماً، خياراً رائعاً لتزيين الأظافر، خصوصاً في المناسبات، لذا اعتمديها فوق المناكير الأحمر الكلاسيكي، أو المناكير الأحمر الأومبريه، وذلك بما يتماشى مع ملابسك.

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مناكير فرنسي أحمر مزين بالذهبي

مناكير فرنسي أحمر مزين بالذهبي



إن كنت تميلين الى موديلات الأظافر الناعمة، باللونين الأحمر والذهبي، بإمكانك تجربة المناكير الفرنسي العصري باللون الأحمر مع أكسسوار ذهبي ناعم تضعينه في منتصف الأظافر، وهو أحد موديلات الأظافر البسيطة والأنيقة في الوقت نفسه، والتي تضفي على أظافرك لمسة في غاية التميز.

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مناكير أحمر لامع مع الأكسسوارات الذهبية

مناكير أحمر لامع مع الأكسسوارات الذهبية



ومن بين موديلات الأظافر التي ترتكز على اللونين الأحمر والذهبي، بإمكانك اعتماد المناكير الأحمر اللامع على كامل أظافرك، ومن ثم تزيينها بأحد الأكسسوارات الذهبية الناعمة تثبتينها في منتصف كل ظفر.

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مناكير أحمر مزين بالتفاصيل الهندسية الذهبية

مناكير أحمر مزين بالتفاصيل الهندسية الذهبية



يعكس المناكير الأحمر الداكن مظهراً راقياً وجذاباً لأظافرك، لكن بإمكانك إضافة لمسة مميزة إليه من خلال التفاصيل الهندسية باللون الذهبي عند طرف كل ظفر على حدة. وستكون خياراً رائعاً إذا كنت من صاحبات الأظافر الطويلة الى متوسطة الطول، كونها توفر مساحة كافية لتنفيذها.

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مناكير أحمر مخطط بالذهبي

مناكير أحمر مخطط بالذهبي



إذا كنت ترغبين في تزيين أظافرك بالمناكير الأحمر والذهبي، بنفسك في المنزل، اعتمدي المناكير الأحمر عند مقدمة الأظافر على شكل V، من ثم خططيها بالمناكير الذهبي اللامع. بعدها، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع كطبقة نهائية على أظافرك.

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