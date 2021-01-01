نصائح لمكافحة شيخوخة البشرة من ناعومي كامبل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - رغم سنوات عملها الطويلة في مجال عرض الأزياء وبقائها طويلاً تحت دائرة الضوء، استطاعت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل Naomi Campbell، الحفاظ على بشرة شابة ومتوهجة لا تشوبها شائبة. ورغم بلوغها الخمسين من العمر، إلا أنها تمكنت من مكافحة علامات التقدم في السن من خلال روتين عناية بالبشرة مدروس وفعال. وفي هذا المقال، نرصد لك بعض النصائح التي شاركتها ناعومي كامبل مع متابعيها، لتضيفيها الى روتين الجمال خاصتك.



تنظيف وتقشير الوجه وإزالة المكياج

إزالة المكياج



تؤكد ناعومي كامبل أنها تقوم بشكل يومي، بتنظيف وتقشير البشرة، وإزالة المكياج. كما أنها تميل الى تخطي وضع المكياج إذا لم يكن لديها عمل، إذ إن مستحضرات المكياج تتغلغل في عمق المسامات عندما تكون تحت الأضواء، ما يساعدها في الحفاظ على بشرة نظيفة.

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ترطيب البشرة

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة هو الخطوة الأهم بالنسبة الى ناعومي كامبل، لذلك تستخدم يومياً ماسكات كريمية مرطبة للوجه، إضافة الى كريمات الترطيب الفعالة، وهذا الأمر ورثته عن والدتها، وتواظب عليه منذ نعومة أظفارها، لا سيما أنها لا تحب أن تكون بشرتها جافة وغير لامعة، فجفاف البشرة يسرع في شيخوختها.

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تونر غني بالزنك

تونر غني بالزنك



تبدأ ناعومي كامبل روتين العناية ببشرتها باستخدام تونر الوجه الغني بالزنك: La Roche Posay Serozinc Toner، فالزنك له خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت علمياً أنه يساعد في مكافحة ظهور البثور وحب الشباب، كما ويساهم في التحكم بإنتاج الزيوت الزائدة على سطح البشرة.



الديرمارولر

الديرمارولر



بعد استخدامها تونر الوجه، تقوم ناعومي كامبل بتدوير وجهها بالديرمارولر، لتحضير بشرتها لامتصاص سيروم الوجه المرطب، فهي تقول أنه في العادة يتغلغل حوالى 4 في المئة فقط من مكونات مستحضرات العناية بالبشرة في الجلد، لكن استخدام الدرمارولر يسمح لأكثر من 70 في المئة من هذه المكونات في الوصول الى أعماق البشرة، مما يجعل هذه المستحضرات فعالة جداً في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة ومعالجة فرط التصبغ والتخلص من ندبات الوجه.

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