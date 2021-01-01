تسريحات شعر ملمومة لإطلالة جذابة ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - ترغب المرأة دائماً بالظُّهور بلوك جديد وعصري لتتألَّق بإطلالة مُلفتة وجذابة، تعكس ذوقها ومدى اهتمامها بنفسها أمام الجميع. لذا، تحرص على اختيار التسريحات المُلفتة التي لا تتطلب جهداً أو وقتاً عند تطبيقها، ولعلّ أجملها تسريحات الشعر الملمومة التي تتميز بجاذبيتها، وسرعة تطبيقها. ناهيك عن كونها تُعد من أجمل التسريحات الرائجة لما تُضيفه من جمال وأنوثة على إطلالة المرأة. بالإضافة الى أنها تناسب جميع المناسبات، لا سيما المسائية منها إذا تمُ تزيينيها ببعض أكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذّابة أكثر.

فيما يأتي، يقدّم لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أجمل تسريحات شعر ملمومة، لتمنحي إطلالتك ستايلاً أنيقاً وملفتاً:

موديلات تسريحات شعر ملمومة

موديلات تسريحات شعر ملمومة لإطلالة جذابة وساحرة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر ملمومة بأساليب مختلفة، تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية أو المسائية لتزيّني بها شعرك وتتألقي بجاذبية وسحراً خاصاً.



تسريحة الكعكة الفوضوية الملمومة

تسريحات شعر ملمومة بأسلوب الكعكة الفوضوية

تُعتبر من أفضل التسريحات خاصة لعاشقات التميز، وتتناسب كثيراً مع أصحاب الشعر الطويل، ولعلّ أكثر ما يميزها أنَّها مناسبة لجميع المناسبات النهارية والمسائية، وهي تسريحة مشهورة في كل دول العالم، ويُمكنك تزيينها ببعض أكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك مُلفتة وجذابة أكثر.



تسريحة الكعكة الفرنسية

تسريحات شعر ملمومة بأسلوب الكعكة الفرنسية لإطلالة أنيقة

تتميّز بأنها تسريحة سهلة وتناسب جميع أنواع الشعر، وستمنحك تجديداً لمظهرك كما وتُعزّز ثقتك بنفسك وتُبعدك عن التسريحات التقليدية. وتعتمد فكرة تسريحة الكعكة الفرنسية على لفّ الشعر من الخلف بشكل طولي وليس دائري، ويُمكنك إضافة لمسة ناعمة وهادئة باعتمادك إكسسوار مميّز في مناسباتك للمزيد من الرقيّ والفخامة.



تسريحة كعكة الدونات



تسريحة كعكة الدونات

تُعتبر من صيحات الشعر الرائجة جداً، فهي تسريحة سريعة وعفوية، وتتميز بأسلوبها الراقي الذي يليق بك، وفي الوقت نفسه تًضفي جمالاً ملفتاً على اختياراتك اليومية سواء كان شعرك كيرلي أو منسدلاً. تميّزي بإطلالة أنثوية رائعة، ولا تتردّدي في اختيارها. يمكنك اعتمادها مع مكياج ناعم، لتتألقي جمالاً.



تسريحة الشينيون الكلاسيكية

تسريحة الشينيون الكلاسيكية لإطلالة أنيقة لافتة

تُعد من أفضل تسريحات الشعر التي تناسب الأجواء الكلاسيكية، كما أنَّ للاكسسوار دوراً كبيراً في منحها سحراً خاصاً، وستمنح إطلالتك المزيد من الأناقة والرقي. دلِّلي نفسك ولا تتردّدي في اعتمادها لإطلالة أكثر رقيَّاً وأناقة.

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تسريحة كعكة الشعر الرخوة

تسريحة كعكة الشعر الرخوة لإطلالة عفوية

تتميّز هذه التسريحة بعفويتها، وكلما كانت فوضوية أكثر، ستبدو أجمل بالتأكيد. وتُعزّز من جمالك. عبّري عن شخصيتك العفوية والطبيعية واعتمدي تسريحة كعكة الشعر الرخوة بأساليب متنوعة، سواء من خلال تصفيف الكعكة في منتصف الرأس، أو على مستوى الرقبة. ويمكنك تزيينها ببعض اكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذابة.



تسريحة البف مع الشينيون

تسريحة البف مع الشينيون لإطلالة أنيقة في المناسبات

لطالما كانت هذه التسريحة هي العنوان الأبرز لصيحات موضة الشعر الرائجة، لما تضفيه من شكلاً جذاباً وجميلاً للشعر. كما ةستُضفي المزيد من الجمال والتألق إلى إطلالتك لا سيما الرسمية منها.



تسريحة الكعكة المُنخفضة

تسريحة الكعكة المُنخفضة

تُعد من التسريحات الأنيقة والتي لا تتطلّب مجهوداً لتصفيفها. كما تختلف عن تسريحة الدونات من حيث ارتفاعها الذي يصل عند الرقبة، وتُعتبر من تسريحات الشعر اللافتة والناعمة، ويمكنك إضافة بعض الإكسسوارات لتمنحي تسريحتك جمالاً أكثر.



تسريحة الرفعة النصفية

تسريحة الرفعة النصفية لإطلالة ناعمة ولافتة في الوقت ذاته

إذا كنت من عاشقات مواكبة صيحات موضة الشعر، وتبحثين عن التسريحة المناسبة لتغيير اللوك لتتألَّقي بإطلالة لافتة وجذّابة أكثر، يمكنك أن تعتمدي هذه التسريحة التي تتميّز ببساطتها. فهي تسريحة متواضعة ومثاليّة لك، لتتألقي بإطلالة جذابة، وبالإمكان وضع إكسسوار شعر بسيط على التسريحة لمنح الشعر مظهراً مميزاً.



تسريحة الكعكة المُرتفعة

تناسب هذه التسريحة جميع أشكال الوجوه

سيبدو هذا اللوك رائعاً بالتأكيد، تُناسب هذه التسريحة جميع أشكال الوجه، ويُقدمها الخبراء على أنها من أفضل تسريحات الشعر التي تُناسب جميع النساء باختلاف أشكال وجوههنَّ، كما أنَّ للإكسسوار دوراً كبيراً في منحها حيوية ونعومة لافتة.

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