5 أسباب وراء تميّز إطلالات الدكتورة خلود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - هي اختصاصية ومؤثرة اجتماعية قبل ان تكون ايقونة موضة، فكل ما ترتديه يثير اهتمام الصبايا لأنها تتمتع بذكاء في تنسيق القطع. فهي صاحبة ذوق مرهف وتملك طريقة فريدة في التلاعب بالاقمشة والأكسسوارات جعلتها قبلة أنظار الشابات، وإسماً تتهافت ماركات الزياء والدور العريقة على التعامل معها. تمتلك الدكتورة خلود زهر حساباً على انستغرام يتابعه 9 ملايين متابع وتشكل وزوجها من أكثر الثنائيين أناقة وتتبعاً للموضة على الساحة العربية. إليك الخليج 365 خمسة اسباب رئيسية جعلتنا نغرم بإطلاللاتها لتستحق عن جدارة لقب فاشنيستا.



5 أسباب لتغرمي بإطلالتها

مع زوجها أمين



تشكل الدكتورة خلود مع زوجها ثنائياً بارزاّ في عالم الموضة العربية فهما يكمّلان بعضهما بطريقة مثالية. أنظري الى طريقة تنسيق إطلالتيهما في اللقطات التي تجمعهما معاً. لقد ارتدت دكتورة خلود فستاناً طويلاً من الدنيم وحقيبة بلكسي من شانيل، فيما ظهر زوجها أمين بسروال ضيق وقصير وقميص أبيض من فالنتينو مع نظارات افياتور زرقاء تتناغم مع أطلالتها بشكل محبب. تمثل دكتورة خلود في جلساتها التصويرية مع زوجها تابلوه استعراضي رائع وراق حتى في إطلالاتهما الستريت ستايل، من موقع SHEIN العربي فهما الأكثر تناغماً لجهة تنسيق الألوان والمحور، وكأنهما يرسمان مشهداً من مسرحية او من فيلم دعائي.

الدكتورة خلود



تتمتع الدكتورة خلود ببراعة وخبرة في تنسيق مختلف الخامات والتطبيعات في لوك واحد فليس من السهل أن ترتدي الفستان المعطف مع قماش آخر مزدان بالتكسيرات، إذ بمجرد تخيل القطع قد تشعرين بأن اللوك مزدحم ولكنه يتحول كالسحر لدى التنسيق الى لوك عصري وراق في الوقت نفسه. وفي لوك آخر نجد فرح تختار قميصاً منفوخاً ابيض مع تنورة مكسّرة وحذاء شفاف لتبدو بغاية الأناقة، قالقليل من المؤثرات يدركن التلاعب بالقصات والأحجام من دون أن يخشين الظهور بجسم قد يبدو أكثر امتلاء. هذه القطع تحتاج الى براعة في التنسيق.

هي سيدة الفستان المعطف إذ ترتديه على شكل أنيق فتعقده مع حزام جلدي عريض أو تتركه مفتوحاً لترتديه مع سروال من الدنيم. وهي بارعة في اختيار المعاطف بدء باللون الحيادي ومروراً بالمعطف المنفذ بطريقة الباتشوورك الذي يضم خامات ختلقة من الأقمشة والرسوم.

الدكتورة خلود



وتتجلى براعتها في قدرتها على تنسيق سروال نيود لإطلالات نهارية مختلفة فالبعض ربما يبرع في تنسيق سروال لمختلف المناسبات ولكن الصعوبة تكمن في تنسيقة لمناسبات عملية من دون أن يبدو نفس السروال في الإطلالات كلها.

كما لا يسعنا إلا الإعجاب بطريقة تنسيقها للقطع المونغرام التي تحوي شعار الدار، فهي ترتديها بأناقة يغلب عليها الأسود كلون اساسي، وتتوخى البساطة في اللوك من مكياج وشعر لأن الأزياء المزدانة بشعار الماركة تكون مزدحمة التفاصيل، ويجب اعتماد البساطة لتبدو النتيجة جذابة.

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