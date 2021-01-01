فساتين سواريه باللون الأحمر والأخضر موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - برزت موضة لفساتين السواريه المصممة باللونين الأحمر والأخضر ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021 ما يجعل منها قطع مثالية لإحتفالية رأس السنة، شاهدي الصور واختاري ما يروق لكِ ويساعدك في الظهور بقامة مثالية ولوك فخم تخطفين به الأنظار.



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فساتين سواريه قصيرة موضة شتاء 2021

EMILIO DE LA MORENA



اذا كنتِ مدعوه إلى حفل مع الأصدقاء أو في بيت العائلة يمكنك التأنق بالفساتين القصيرة، استعيني بالفستان الأحمر منفوخ الكمين من توقيع ماركة Emilio de la Morena والذي يتميز بالقبة على شكل Heart Neck ونسقيه مع جوارب سوداء طويل لمزيد من الدفء وحذاء مدبب أسود وكلاتش أسود بحجم عملي وتممي اللوك بمعطف أسود طويل.





الفستان الأخضر المطرز بالترتر من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham يمكنك تنسيقه مع حذاء شفاف أو باللون الذهبي واحملي كلاتش أحمر صغير.





فساتين سهرة بليسيه موضة الموسم

ANDREW GN



انتشرت موضة فساتين السهرة المزينة بكسرات البليسيه، ستعجبك الموديلات الخضراء الطويلة من مجموعة آندرو جن Andrew Gn لا سيما تلك المميزة بالأكمام الطويلة في حال كنتِ محجبة، اكتفي بتنسيقها مع أقراط ذهبية طويلة وحقيبة كلاتش وحذاء ذهبي.





الفستان الأحمر المصمم بأكمام على شكل الكاب من مجموعة Ports 1961 ارتديه مع حذاء أحمر بكعب رفيع وكلاتش أسود مرصع بالكريستالات الملونة.



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فساتين مخمل باللون الأخضر الزمردي

RALPH LAUREN



يرتبط موسم الشتاء بخامات فخمة كالمخمل، ادرجت ماركة رالف لورين Ralph Lauren فساتين فخمة أحببنا منها الموديل الأخضر الداكن الطويل المزين بشق طويل على الجانب نسقيه مع صندال أسود مزود برباط يلف الكاحل وكلاتش ذهبي.





الفستان الـ A Line من ماركة Halpern والمزدان بورود مطرزة بالذهبي حول الرقبة سيناسبه حذاء ذهبي وكلاتش أحمر صغير.



فساتين سهرة A Line آخر موضة

PRABAL GURUNG



تعشق الكثيرات الفساتين بقصة A Line لكونها من الموديلات التي تخفي عيوب الجسم، لائمي الفستان الأحمر الروبي من توقيع برابال جورونج Prabal Gurung مع بوت أسود طويل وحقيبة كتف حمراء مزوده بسلسال ذهبي ومعطف أبيض.





يتميز الفستان الأخضر المطرز من مجموعة فالنتينو Valentino بقصته المحتشمة التي تناسب المحجبات، نسقيه مع حذاء أسود وأقراط ذهبية متدليه.





فساتين سوارية بقصة مستقيمة تبرز الطول

BIBHU MOHAPATRA



طغت الفساتين مستقيمة القصة على إبداعات أشهر المصممين، أعجبنا الفستان الأحمر بالقبة العالية من توقيع Bibhu Mohapatra والذي تميز بطوله المتوسط لذا جربي تنسيقه مع بوت الكاحل الأسود.





الفستان الأحمر من باميلا رولاند Pamella Roland تميز بقصته غير المحددة للجسم لذلك لن يظهر عيوبه، نسقيه مع كلاتش ذهبي وأقراط اللؤلؤ البيضاء الناعمة.

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