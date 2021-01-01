أبرز الإطلالات الشتوية للفنانات..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - خلال فصل الشتاء تبحث السيدات عن إطلالات أنيقة وناعمة توفِّر لهن المزيد من التألق والدفء، ولأن بطبيعتنا نبحث دومًا عن مصادر تلهمنا بأفكار جديدة وعصرية، فإننا نقدم لكِ اليوم أبرز إطلالات النجمات العربية للشتاء، فاستوحي منهن الأفكار المناسبة لقوامك وأسلوبك.





تنسيقات شتوية باللون الأسود من نور الغندور

نور الغندور بخيار شبابي يومي



نور الغندور، ممثلة مصرية قدمت الكثير من الأعمال المميزة في الكويت، ويتابعها على إنستجرام أكثر من ٥ ملايين شخص، لتشاركهن تفاصيل إطلالاتها المختلفة، ولشتاء هذا العام اختارت قطع الجلد الراقية لتمنحها لمسة مميزة؛ حيث تكونت إطلالتها الأولى من بنطال ومعطف جلديين مع بلوزة سوداء من الصوف وبوت أسود، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة بنية مزينة برسمة طائر، ونسقت في إطلالة يومية ناعمة هودي أسود وبنطالًا أسود مزينًا بكتابات بيضاء، وكسرت لون الإطلالة بحذاء رياضي أزرق لخيار شبابي.

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البوت الأسود من دانيلا رحمة وليلى عبد الله

دانيلا رحمة بالبوت الأسود





اعتمدت النجمتان اللبنانيتان ليلى عبد الله ودانيلا رحمة على خيارات الأزياء الكاجوال مع البوت الطويل باللون الأسود؛ حيث أطلت مقدمة البرامج والممثلة دانيلا رحمة بمعطف وبنطال يكسوهما اللون الزهري مع بلوزة سوداء برقبه عالية، وأكملت كل الإكسسوارات باللون الأسود، بينما ظهرت الممثلة ليلى عبد الله ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة فوشيا ومعطف رمادي ربطته على الكتفين لخيار كاجوال شبابي.

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صمود الكندري بالأزياء الشتوية ذات الألوان الحيادية

صمود الكندري باطلاله كاجول حيادية



شاركت الممثلة الكويتية صمود الكندري متابعيها على إنستجرام بعض الصور لإطلالاتها الشتوية، وفيها ارتدَتْ فستانًا طويلًا رماديًّا مزينًا بحزام للخصر وبقماش أخضر في الأطراف لخيار جذاب وأنيق، وفي إطلالة كاجوال تأنقت بمعطف بني بحزام وأزرار عصرية مع بلوزة بيضاء شتوية لخيار ناعم ومناسب للمشاوير اليومية.



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إطلالة يومية للشتاء من ريم عبد الله

اطلاله يومية للشتاء من ريم عبدالله



على الرغم من قِلَّة مشاركة الفنانة السعودية ريم عبد الله لصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها نشرت منذ عدة أيام صورة لها بأزياء شتوية مناسبة للإطلالات اليومية، حيث نسقت بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة مع بنطال من الجينز ووشاح من الفرو الملون لزي أنيق وناعم.

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شيماء سليمان بأزياء شتوية ناعمة

شيماء سليمان بازياء شتوية ناعمة





شيماء سليمان، مغنية وممثلة كويتية يتابعها قرابة المليون شخص على إنستجرام، شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض إطلالاتها الشتوية بالأساليب المختلفة، ومنها تألقت ببنطال وبلوزة بقماش الكارديجان الأزرق، وأكملتهما بمعطف طويل باللون البيج مع حذاء وكاب رياضيين، ولزي رسمي مميز تجملت ببلوزة بيضاء برقبة مرتفعة مع بنطال من الجلد الأسود ومعطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وزينت مظهرها بقبعة وبوت يكسوهما اللون الأسود الفاخر.

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