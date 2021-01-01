أجمل موديلات أحذية برأس مروّس موضة 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - في كل موسم تبرز موضة جديدة للاحذية لمواكبة الموضة ونشاهدها على منصات عروض الأزياء.
احصلي على إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة وأحدث موديلات أحذية برأس مروّس موضة شتاء 2021 من أشهر الماركات، وهي الأحذية المدببة من الأمام.
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الأحذية بالكعب العالي
قدمت العديد من الماركات موديلات أحذية برأس مروس 2021 مع كعب عالي لتمنح المرأة إطلالة أنيقة وخطوات واثقة.
أحببنا حذاء ماكس مارا Max Mara البني بالكعب العريض والسوار حول الكاحل، فضلاً عن حذاء فيرساتشي Versace الأحمر، وأحذية روغر فيفر Roger Vivier الأرجواني للسهرات.
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البوت الطويل والمتوسط
لإطلالتك الأنيقة في الشتاء، قدمت الماركات أحذية برأس مروّس مع رقبة متوسطة أو طويلة لتمنحك الدفء.
من ماركة بالمان Balmain، اخترنا لكِ أحذية برقبة متوسطة مع كعب عالي، بالإضافة إلى أحذية ايزابيل مارنت Isabel Marant وحذاء روغر فيفر Roger Vivier الأسود وحذاء Koche الأسود بالكعب العالي.
كما قدمت بعض الماركات أحذية برأس مروّس برقبة طويلة مثل حذاء دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وحذاء ايزابيل مارنت Isabel Marant الأرجواني.
الأحذية الفلات
تميل بعض النساء للأحذية المريحة والناعمة بالكعب القصير دون كعب، وقدمت الماركات موديلات أحذية برأس مروّس مع كعب قصير مثل أحذية برادا Prada ماكس مارا Max Mara، وفالنتينو Valentino.
طالعي أجمل موديلات أحذية برأس مروّس 2021 لتجدي فيها تصاميم تناسب ذوقك وتكمل أناقتك.
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