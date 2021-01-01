إطلالات شتوية للمحجبات من آية فوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - مع دخول فصل الشتاء تحتار الكثيرات من المحجبات في الطريقة المثالية لظهورهن بإطلالة أنيقة ودافئة تناسب الحجاب، لذا استوحينا لكنّ من أسلوب البلوقر المختصة في الموضة والأزياء، آية فوزي، بعض الإطلالات التي يمكنكن استيحاء أفكار مظهركن منها.



آية فوزي بإطلالات كلاسيكية ناعمة

آية فوزي بإطلالات كلاسيكية ناعمة



لجأت آية فوزي للأسلوب الكلاسيكي الراقي في الكثير من الإطلالات لشتاء هذا العام، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بتنورة وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وزينت مظهرها بحزام أسود وبوت من الجلد للمسة حيادية مميزة، وفي إطلالة أخرى نسقت تنورة بنية وبلوزة بيضاء مع معطف طويل بكاروهات اللونين البني والبرتقالي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء وبنية لخيار بسيط وأنيق، ولمظهر ثالث اختارت فستانًا طويلًا وواسعًا مصممًا باللون الأبيض المزين بخطوط رمادية مختلفة، وأكملته بحزام وحذاء باللون الأسود، وقبعة حمراء كلاسيكية للمسة جذابة.

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تنسيق الجلد في الشتاء من آية فوزي

تنسيق الجلد في الشتاء من آية فوزي



برزت قطع الجلد بشكل كبير في شتاء هذا العام، ولتنسيقه بأناقة واحتشام يمكنك اتباع أسلوب آية فوزي، التي أطلت بفستان بني مزين من الأعلى بالجلد الأسود ومُكمل بحزام من الجلد الأسود للخصر، وأكملت مظهرها ببوت أسود وحقيبة باللون البيج، إلى جانب قبعة الرأس السوداء التي منحتْها لمسة كلاسيكية ناعمة، وظهرت بتنورة سوداء من الجلد مع بلوزة رمادية من الصوف المصمم برقبة عالية، وأكملت مظهرها بحذاء بوت رمادي ووشاح أبيض للرقبة مطبع بالرمادي، ليمنحها أناقة بسيطة ومحتشمة، وارتدَتْ في إطلالة يومية تنورة بليسيه من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء ومعطف أسود من الجلد، وأكملت إطلالتها بوشاح شتوي مصمم بألوان حيادية وبوت بني.

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التنورة البليسيه من آية فوزي

التنورة البليسيه من آية فوزي



تعتمد المحجبات على التنورة البليسيه بشكل كبير؛ لما توفِّره من أناقة واحتشام، لذا تألقت آية فوزي بتنورة بنية بليسيه مع بلوزة بيضاء ومعطف عصري مصمم بكاروهات اللونين البني والأسود، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة بليسيه بنية مع بلوزة بيضاء مصممة برقبة مرتفعة ومعطف طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بإكسسوارات مختلفة بدرجات اللون البني.

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