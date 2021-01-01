هنادي مهنى تمدح في 2020 بسبب أحمد خالد صالح

علاقات و مجتمع

على الرغم من أن 2020 كان عامًا مليئ بالأحداث المأساوية التي كان على رأسها وباء فيروس كورونا المتفشي، إلا إنه كان نقطة مضيئة في حياة البعض، على رأسهم الفنانة هنادي مهنا، التس عُقد قرانها وأعلنت زفافها على الفنان الشاب أحمد صالح، نجل الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بزوجها خلال قضائهما شهر العسل بجزر المالديف، مُعلقة: «شكرًا لك على جعل عام 2020 لا يُنسى .. سنة جديدة سعيدة يا ناس يا جميلة».

حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وإحتفل الفنان الشاب، أحمد خالد صالح، بزفافه على الفنانة هنادي مهنا، خلال الفترة الماضية، والعروس خلال حفل الزفاف، بفستان طويل ومنفوش مُرصع بالفصوص، دون أكمام، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج تُرابي سموكي.

وقدمت العروس أغنية جديدة، تم إعدادها خصيصًا لإهدائها للأخير في حفل الزفاف.