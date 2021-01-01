بسمة وهبة تدخل في مشادة مع متابعة «راعي مشاعر ولادك» والإعلامية ترد: انتي مالك

علاقات و مجتمع

دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في مشادة كلامية مع إحدى متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعليقًا على صورة شاركتها برفقة زوجها تهنئة من خلالها بمناسبة العام الجديد.

وقالت الإعلامية في الصورة التي شاركتها، «ملقتش اجمل من الصوره دي أعيد بيها عليك يا حب عمري وانشالله كل سنه تعدي وتيجي سنه جديدة علينا وانت حياتي ودنيتي».

ولاقت الصورة التي شاركتها الإعلامية استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كانت سببًا في اشتباكها مع إحدى المتابعات، إذ قالت، «ربنا يحفظكم لبعض، اسمحيلي بلاش حب عمري احترامًا لمشاعر أولادك ولأبو أولادك كان في مشاعر بينكم يومًا ما».

وجاء رد الإعلامية على المتابعة، «وانتي مالك يا حشرية وامشي يا تنحه..ايه حشرك في خصوصياتي انتي اكيد مشوفتيش تربية عمرك».

وكانت كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قد ظهرت عليها الأعراض قبل إجراء العملية بـ6 أشهر، إذ أصيبت بنزيف فقررت السفر للندن، «مكنتش أعرف النزيف ده على المعدة ولا لا، ومينفعش حد يمسك معدتي خالص غير البروفيسير بتاعي».

وقبل أيام عبرت الإعلامية بسمة وهبة، عن فرحتها الشديدة بعدما رأت ابنيها عبدالرحمن وعبدالعزيز، بعد فترة طويلة من حرمانها من رؤيتهما، لعدم تمكنها من السفر إلى السعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح كل بقاع العالم وراح ضحيته الملايين، وحاول البعض الاخر اتباع الإجراءات والتزام منازلهم خوفًا من العدوى والاصابة خاصةً مع انتشار الموجة الثانية.

بسمة وهبة، إعلامية مصرية، قدمت برامج على قناة اقرأ، ثم اعتزلت لفترة، وعادت مرة أخرى ولكن بدون الحجاب،