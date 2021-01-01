يسرا اللوزي تشكر مايا مرسي على دعمها لها بعد التنمر على ابنتها

علاقات و مجتمع

حالة من الدعم والكلمات الإيجابية تلقتها الفنانة يسرا اللوزي، من داخل الوسط الفني وخارجه، بعدما تعرضت هي وابنتها للتنمر بسبب كونها واحدة من الصم وضعاف السمع، وكانت من ضمن ممن دعمونها هي الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وأعادت الفنانة الرد في تعليق على رئيسة المجلس القومي للمرأة، قائلةً: «أحب اشكر حضرتك على دعمك وكلامك الجميل، وأتمنى كل أولياء الأمور يلاقوا نفس الدعم من باقى المصريين عشان أطفالنا يحسوا قد إيه كلنا بنحترمهم و فخورين بيهم».

مايا مرسي تدعم يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

كلمات حافلة بالإيجابية تظهر معالم الإنسانية والدعم قالتها الدكتورة مايا مرسي، عبر حسابها على موقع تويتر، بعدما تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، وابنتها ذات الـ6 سنوات للتنمر، إذ قالت، «الأم العظيمة يسرا اللوزي.. الفنانة المحترمة.. حبيبتي نفخر بك وبأمهات أبطال ساعدوا وبيساعدوا أبناءهم وبناتهم لتحدي صعاب».

وأردفت الدكتورة مايا مرسي، خلال حديثها،: «لكن الأجمل والأعظم هو قلبك وقلوبهم المليانة بالحماس والحب والتضحية والبهجة والأمل والإيجابية.. أيوة الإيجابية.. والأهم كمان الأخلاق اللي بتنقلوها لأولادهم وبناتكم».

قصة تعرض ابنة يسرا اللوزي للتنمر

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين بعد تعليق غير أدمي تلقته الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من متابع، قال خلاله، «أهلا بأم الطرشة»، لتلقنه الفنانة درسًا في الأدب والأخلاق بكل هدوء، وهو الأمر الذي لفت الأنظار وتلقت بعده حالة من الدعم من قبل الوسط الفني مدافعًا عنها والتغزل في ابنتها بعد التنمر التي تعرضت له.

وكانت من بينهم الفنانة إنجي خطاب، التي طالبت الفنانة يسرا اللوزي بعدم التهاون في حقها وحق ابنتها ومعاقبة المتنمر والإبلاغ عنه.