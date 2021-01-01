قبل إذاعتها بساعات.. مذيع حلقة رانيا يوسف: شغلتلها أغنية إسرائيلية ترقص عليها

علاقات و مجتمع

كشف نزار الفارس، مذيع برنامج «مع الفارس» المقرر حضور الفنانة رانيا يوسف، ضيفة عليه غدًا بأولى حلقات العام الجديد، عن جزء جديد من الحلقة الجريئة المنتظرة.

وأكد «الفارس» في تصريحاته لـ «هن» أنه قام بتشغيل أغنية إسرائيلية للفنانة، من أجل التفاعل والرقص عليها، إلا إنها رفضت الأمر نهائيًا.

وأشار مذيع الحلقة المنتظرة إلا أنها ستشهد تصريحات وإجابات جريئة للغاية، واصفًا نفسه بالجريء، والأخيرة بالجريئة أيضًا.

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل قبل عرض الحلقة، بسبب تصريحها الجريئ «مؤخرتي مميزة عن الفنانات»، وسرعان ما أُثير الإعلان عن الحلقة جدلًا واسعًا، وهجوم كبير على الفنانة، حتى إنها حذفت المقطع من على حساباتها.

وعلى الفور أكد نزار الفارس، مذيع الحلقة، في تصريحات خاصة، إن الحديث عن «المؤخرة» امر غير جريء بالنسبة لما سيذاع في الحلقة، خاصة أن الحلقة جريئة وستحمل الكثير من التعليقات النارية .

مؤكدا أن الفنانة ستتحدث خلال الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الساعة الـ 10 بتوقيت العراق، حول مشاهدها الجريئة بالأفلام، وعن ملابسها المثيرة، وعلاقاتها بالوسط الفني.