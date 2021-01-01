طريقة عمل عصير البلح خطوة بخطوة

يعد عصير البلح من المشروبات ذات المذاق المميز والمختلف، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، التي تمد الجسم بالطاقة، وتتسبب في نشاطه، وسط تساؤل عدد من ربات البيوت على طريقة تحضيره في المنزل.

وقدم الشيف أسامة السيد، مقدم برنامج طهي على شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة لتحضير عصير البلح باللبن في المنزل.

مقادير عصير البلح

كوب تمر منزوع البذر

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة دبس البلح

كوب حليب

طريقة تحضير عصير البلح

- في البداية لابد من نقع البلح في وعاء مليء بالماء الدافئ لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

- في الخطوة التالية، يجب وضع البلح المنقوع في الخلاط الكهربائي.

- إضافة الحليب مع البلح المنقوع في الخلاط الكهربائي.

- إضافة دبس البلح، وخفق جميع المكونات لمدة لا تقل عن دقيقتين للحصول على قوام كريمي.

- في النهاية يفضل تقديم المشروب في كأس ويُزين بقطع البلح.