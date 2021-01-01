الامارات | أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. «أمبر هول».. مفهوم «متعدّد الحواس» للطعام والترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. «أمبر هول».. مفهوم «متعدّد الحواس» للطعام والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع «أمبر هول» Amber Hall في فندق كونراد دبي الشهير المطل على شارع الشيخ زايد، ويوفر للضيوف أجواءً فخمة وجذابة مع العروض الحية والمأكولات العالمية المثيرة التي ستجذب الذواقة في مدينة دبي. ويضم «أمبر هول» خشبة مسرح ستستضيف مجموعة من العروض الفنية التي ستلهب حواس الضيوف كل ليلة.

وستشمل العروض الحية في «أمبر هول» مجموعة متنوعة وغنية من الأعمال الكلاسيكية والحديثة بدءاً من الراقصين المعاصرين وعازفي الكمان والتشيللو والساكسفون، وانتهاءً بمغني البوب والأوبرا، إلى جانب العديد من الأعمال الحية الاستثنائية. وتعكس روح المكان المستوحى من العنبر مشاعر الترحيب والضيافة مع تصميم داخلي أنيق وعصري يتميز بلمحات من مسرح برودواي القديم الذي يتجلى من خلال لافتات قاعة الرقص المركزية المتتالية، ونظام الإضاءة الذكي المعلق من السقف المهيب، والخطوط الهندسية الفريدة المضاءة عبر الجدران. وتطل طاولات الطعام الأنيقة على المسرح المركزي و«محطة العنب» ذات الإضاءة الخافتة والموجودة عند الركن الخلفي في «أمبر هول».

ويتولى إعداد قائمة طعام «أمبر هول» الحصرية طاهٍ عالمي شهير يقدم المقبلات الفاخرة، وأطباق ثمار البحر، والسلطات الطازجة، والأطباق الرئيسة الشهية والحلويات.

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