الامارات | أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. مطعم الشيف بوراك في داون تاون دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. مطعم الشيف بوراك في داون تاون دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإطلالة مباشرة على برج خليفة، افتتح مطعم «ج ز ن بوراك»، وهو مطعم تركي - شرق أوسطي معاصر جديد، أبوابه هذا الأسبوع في بوليفارد بوينت الخلاب في داون تاون دبي، حيث اختارت شركة دايفز القابضة، وهي الشركة المالكة لعلامة «ج ز ن بوراك»، بالإضافة إلى علامة الطعام السريع الأنيقة «ج ز ن برغر»، مدينة دبي كأول وجهة لها لإطلاق العلامة خارج تركيا، ضمن خطتها طويلة الأمد للتوسع عالمياً.

الشيف الشهير بوراك، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الخاصة بطريقته المميزة لطهو اللحوم، هو صاحب مطعم معروف في تركيا، لذا يشكل افتتاح مطعم جديد في دبي الخطوة المثالية التالية في سلسلة نجاحاته. ويوفر المطعم الواقع في بوليفارد محمد بن راشد تجارب تناول طعام مع جلسات داخلية وخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دايفز القابضة، ريزغار ساك، حول الافتتاح: «نحن على ثقة أن مطعم (ج ز ن بوراك) سيحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج على نطاق أوسع، إذ تحظى العلامة التجارية بترحيب حار من قبل زوار دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، ومع شخصية الشيف بوراك وشعبيته، بالإضافة إلى موقع المطعم المثالي، نحن نملك وصفة رائعة للنجاح». وأضاف: «سواء كان ضيوفنا يبحثون عن الاسترخاء خلال فترة ما بعد الظهيرة أو أمسية خاصة مع عروض رائعة لمشاركتها على (إنستغرام)، يهيئ مطعم (ج ز ن بوراك) المشهد للمأكولات التركية اللذيذة المقترنة بأجواء مثيرة وإطلالات على وسط مدينة دبي وبرج خليفة».

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